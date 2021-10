Chrissie Fit, talento latino en la serie "I Know What You Did Last Summer"

La actriz de origen latino CHRISSIE FIT forma parte del elenco de I KNOW WHAT YOU DID LAST SUMMER, nueva serie de Amazon Prime Video.

La plataforma estrenará los primeros cuatro episodios este viernes 15 de octubre.

El periodista Gerardo Prat, de la agencia SUCOPRESS, entrevistó a Chrissie Fit con motivo del estreno de la serie.

La talentosa actriz y cantante habló del proyecto, de su personaje, así como de su orgullo por la gran presencia de artistas latinos en la industria del cine.

I KNOW WHAT YOU DID LAST SUMMER es una versión moderna de la exitosa película de terror de 1997 que hace honor a la misma premisa escalofriante: en una ciudad llena de secretos, un grupo de adolescentes es acosado por un misterioso asesino un año después de un accidente fatal en su graduación.

La serie está basada en la novela de 1973 de Lois Duncan.

I KNOW WHAT YOU DID LAST SUMMER es una producción de Amazon Studios y Sony Pictures Television.