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Global Edition
Saturday, October 30, 2021

City of Corpus Christi optimistic about forming new health district

Credit: Kris 6 News
Duration: 02:15s 0 shares 2 views

City of Corpus Christi optimistic about forming new health district
City of Corpus Christi optimistic about forming new health district
City of Corpus Christi optimistic about forming new health district

{***6 OPEN SHORT**}{***2-SHOT**}THANKS FOR JOINING US, I’M TPASIMON.AND I’M KATIA URIARTE, IT’SBEEN ONE WEEK SINCE THE CORPUSCHRISTI CITY COUNCIL VOTED INFAVOR OF ENDINITG S PARTNERSHIPWITH THE CITY/COUNTY HEALTHDISTRICT.{***TURN PAT TO FULL SHOT**}TODAY THE CITY COUNCIL GOT ANUPDATE ON EFFORTS TO CREATE ACITY R HUNEALTH DISTRICT.{***DBL BOX**}ANDREW CHRISTIANSEN WAS ATTHAT MEETI.HE JOINS US IN THE STUDIO WITHMORE ON THAT{***WX PLASMA**}"I GOT THE OPPORTUNITY TO LKTATO A FEW COUNCIL MEMBERS ANDMAYOR PAULETTE GUAJARDO.

THEYTELL ME THEY WANT TO REASSURECORPUS CHRISTI RESIDENTS THATTHIS SPLIT WILL HELP THE CITYBETTER SERVE THEIR RESIDENTS."{***PKG**}{***SOT FULL**}Mayor Paulette Guajardo- CorspuChristi :"We are partners withthe county.

We are partnerswith them."IT’S AN ISSUE OF PUBLICHEALTH..THE CITY WITHDRAWINGFROM THE HEALTH DIRISTCTADECISION CORPUS CHRISTI MAYORPAULETTE GUAJARDO SAYS WILL HAVEAN UPDEDAT BUSINESS MODEL{* *SOT FULL**}Mayor Paulette Guajardo:"We area 1.2 billion lldoorganization.

A 40 year oldbusiness model doesn’t go whitthat."DISTRICT 3 COUNCIL MEMBER ROLANDBARRERA SAYS CHIEF EXECUVETISFROM ONE OF THE HOSPITAL STEYSMSHAVE ALREADY REACHED OUT TO BEPARTNERS WITH THE CITY.{***SOT FULL**}ROLAND BARRERA/"I’m realexcited about all the enthusiasmthat the community has alreadyreached out indicating that y,hewe believe there’s a beerttmodel and we want to help youput it together."DISTRICT 4 COUNCILMAN GREG SMITHTELLS US HE’S BEEN HEARINGPOSITIVE REACTIONS FROM TYCIRESIDES.NT{***SOT FULL**}Greg Smith/Councilman- District4 They’re more comfortableknowing that the servicewisstill be provided in the City,by the City, so there’ascomfort level there."REPRESENTATIVES FROM OTHERHEALTH ENTITIES DURING PUBCLICOMMENT SAY THEY’REFF OERINGTHEIR SUPPORT FOR A SEPARATECITY HEALTH DEPARTME.NT{***SOT FULL**}"Brey placing an unworkablejoint structure, you’ll bebetter able to define through aclearer business model who sresponsible for what servicesd anto hold them accountab."le{***WX PLASMA**}"COUNCIL MEMBER BARRERA ANDMAYOR PAULETTE GUAJARDO THEYWILL CONTINUE TO WORK CLOSELYWITH COUNTY OFFICIALS DURINGTHIS TRANSSION.

REPORTING INSTUDIO, ANDREW CHRISTIANSEN,KRIS6 NEWS{***OTS**}THE CITY’S VOTE TO SPLIFRTTHE CITY/COUNTY HEALTH DISTRICTIS ON THE AGENDA FOR TOMORROW ’COMMISSIONER’S COURT MEETING.ACCORDING TO THEIR POSTEDAGENDA, COMMISSIONERS WILLDISCUSS ALTERNATIVES

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