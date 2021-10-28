People Show October 27, 2021

TONIGHT ON PEOPLE... COULD ALEC BALDWIN BE CHARGED IN THE DEATH OF HALYNA HUTCHINS?WE HAVE WHAT THE DISTRICT ATTORNEY AND THE SHERRIFF JUST REVEALED... PLUS, HOW IS LEBRON JAMES INVOLVED IN A 'SQUID GAME' CONTROVERSY?
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TONIGHT ON PEOPLE- HALLE BARRY, JENNIFER HUDSON, GAL GODOT...WE WERE ON THE 'ELLE WOMEN IN HOLLYWOOD' RED CARPET. PLUS, GWYNETH..
A massive brawl broke out at a dog show, of all places, in Miami, FL, on October 23. According to multiple reports, the incident..