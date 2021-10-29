Halloween festivities return to Hotel Congress
Halloween festivities return to Hotel Congress
CONGRESS FOR ANOTHER HAUNTING.9 ON YOUR SIDES PERLA SHAHEENTELLS US ABOUT THIS YEAR'SPREPARATIONS FOR THE SPOOKIESTNIGHOF TT HE YEAR.COMING UP--- FOR ONE TUCSONTEEN BREAST CANCER AWARENESSPERLA SHAHEEN/ @PERLASHAHEENKGUN: "IT'S AN OLD MYTH THATHOTEL CONGRESS HAS BEENHAUNTED SINE C1934- WEHN AMAJOR FIRE BURNED EVERY ROOM,EXCEPT THIS ONE." EVERYWEEKEND IN OCTOBER - THIS ROOMIS USED FOR MEETINGS WITH THEADDE, ALSO KNOWN AS SEANCES.DAVID SLUTES // ENTERTAINMENTDIRECTOR AT HOTEL CONGRESS:"HE HAS A WHOLE TABLE AND ITMOVES, IT'S A WHOLE THING."THE SEANCE WAS CANCELLED STLAYEAR BECAUSE OF THE PANDEMIC..ALSO - THE HOTEL'S LEGENDARYHALLOWEEN PARTY WAS SCALEDDOWN FROM 3,000 TO 50 PEOPLE.DAVID SLUTES // ENTERTAINMENTDIRECTOR AT HOTEL CONGRESS:"THE COSTUME CONTESTS, THELIVE MUSIC, THE DANCING, A LOTOF THINGS WE JUST DI'DNT FEELCOMFORTABLE AT ALL LAST YEAR."IT WAS A MAJOR SHIFT FORTHOUSANDS WHO GO TO HOTELCONGRESS FOR THE SPOOKIESTNIGHT OF THE YEAR.
DAVIDSLUTES // ENTERTAINMENTDIRECTOR AT HOTEL CONGRESS:"WE HAVE ABOUT THE BIGGESTHALLOWEEN PARTY IN TOWN.HALLEOWEN IAS BOUT OUR SECONDBUSIEST NIGHT OF THE YEAR,TRADITIONALLY, THERE'S NEWYEARS EVE AND THERE'SHALLOWEEN." THIS YEAR - THEHOETL BROUGHT BACK MOST OFIT'S FESTIVITIES DAVID SLUTESCOMING UP--- FOR ONE TUCSONTEEN BREAST CANCER