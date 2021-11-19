Andrew Coffee IV found not guilty in 2017 SWAT raid

An Indian River County man on trial after a deadly 2017 SWAT raid in Gifford was found not guilty on five charges Friday.
An Indian River County man on trial after a deadly 2017 SWAT raid in Gifford was found not guilty on five charges Friday.
THE 4TH.
THE CHARGES STEEDMMFROM THE DEATH OF HISGIRLFRIEND DURING A SHUTOOWITH POLICE IN 2017.CONTACT 5 INVESTIGATOR MICHAELBUCZYNER - LIVE TONIGHTOUTSIDE OF THE COURTUSHOEWHERE THE JURY RETURNED THENOT GUILTY VERDIS.CTAN EMOTIONAL MOMENT INSIDE OFTHE COURTROOM AS THE VERSDIWERED.
RA JURY FOUND ANDREW COFFEE THE4TH NOT GUILTY OF SECOND-DEGREE MURDERÃIN THE DEATH OFHIS GIRLFRIEND - THREE COUNTSOF ATTEMPTED FIRST-DEGREEMURDER OF A LAW ENFORCEMENTOFFICER AND SHOOTI ONGTHROWING A DEADLY MISSILESTEMMING FROM A SWAT RAID ANDSHOOTOUT IN 2017.
ETHSHERIFFCOFFEE FIRED SHOTS FIRST ATDEPUESTI DURING AN EARLYMORNING SEARCH WARRANT FORNARCOTICS AT HIS GIFFORD HOMEIN 2017.
ACCORDING TANOARREST AFFIDAVIT - SWAT TEAMMEMBERS RETURNED FIRE INTO THEBEDROOM.
COFFEE21-YEAR-OLD ALTERIA WOODS -DIED IN THE SHOOTOUTÃHIT BYLAW ENFORCEMENT ROUNDS.
AGRAND JURY CLEARED THEOFFICERS OF WRONG DOING.COFFEE CLAIMED DEPUTIES FIREDFIRST.
FEARING FOR HIS LIFE &HE TOLD INVESTIGATORS THATE HFIRED TWO OR THREE ROUNDS.
THESHERIFFANNOUNCED ITS PRESENCE.
BUTCOFFEE TOLD INVESTIGATORS ATTHHE DIDNBECAUSE THEY DID NOT ANNOUEWHO THEY WERE.
((MB LIVE))IN THE COURTHOUSE BEHINDE M&JURORS ARE NOW DECIDING APOSSESSION OF A FIREARORMAMMUNITION BY A CONVICDTEFELON CHARGE.
WE'LL BRING THATTO YOU WHEN IT HAPPENS.
LIVEIN INDIAN RIVER COUNTÃ &WP TÃNEWS CHANNEL 5.NEW AT 4: FUNERAL ARRANGEMENTSARE BEING FINALIZED FOR RYANROGERS --- AFT
An Indian River County man on trial in connection with a deadly 2017 SWAT raid in Gifford was found not guilty of five of the six..