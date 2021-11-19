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Sunday, November 21, 2021

Andrew Coffee IV found not guilty in 2017 SWAT raid

Credit: WPTV News | West Palm Beach
Duration: 01:41s 0 shares 9 views

Andrew Coffee IV found not guilty in 2017 SWAT raid
Andrew Coffee IV found not guilty in 2017 SWAT raid

An Indian River County man on trial after a deadly 2017 SWAT raid in Gifford was found not guilty on five charges Friday.

THE 4TH.

THE CHARGES STEEDMMFROM THE DEATH OF HISGIRLFRIEND DURING A SHUTOOWITH POLICE IN 2017.CONTACT 5 INVESTIGATOR MICHAELBUCZYNER - LIVE TONIGHTOUTSIDE OF THE COURTUSHOEWHERE THE JURY RETURNED THENOT GUILTY VERDIS.CTAN EMOTIONAL MOMENT INSIDE OFTHE COURTROOM AS THE VERSDIWERED.

RA JURY FOUND ANDREW COFFEE THE4TH NOT GUILTY OF SECOND-DEGREE MURDERÃIN THE DEATH OFHIS GIRLFRIEND - THREE COUNTSOF ATTEMPTED FIRST-DEGREEMURDER OF A LAW ENFORCEMENTOFFICER AND SHOOTI ONGTHROWING A DEADLY MISSILESTEMMING FROM A SWAT RAID ANDSHOOTOUT IN 2017.

ETHSHERIFFCOFFEE FIRED SHOTS FIRST ATDEPUESTI DURING AN EARLYMORNING SEARCH WARRANT FORNARCOTICS AT HIS GIFFORD HOMEIN 2017.

ACCORDING TANOARREST AFFIDAVIT - SWAT TEAMMEMBERS RETURNED FIRE INTO THEBEDROOM.

COFFEE21-YEAR-OLD ALTERIA WOODS -DIED IN THE SHOOTOUTÃHIT BYLAW ENFORCEMENT ROUNDS.

AGRAND JURY CLEARED THEOFFICERS OF WRONG DOING.COFFEE CLAIMED DEPUTIES FIREDFIRST.

FEARING FOR HIS LIFE &HE TOLD INVESTIGATORS THATE HFIRED TWO OR THREE ROUNDS.

THESHERIFFANNOUNCED ITS PRESENCE.

BUTCOFFEE TOLD INVESTIGATORS ATTHHE DIDNBECAUSE THEY DID NOT ANNOUEWHO THEY WERE.

((MB LIVE))IN THE COURTHOUSE BEHINDE M&JURORS ARE NOW DECIDING APOSSESSION OF A FIREARORMAMMUNITION BY A CONVICDTEFELON CHARGE.

WE'LL BRING THATTO YOU WHEN IT HAPPENS.

LIVEIN INDIAN RIVER COUNTÃ &WP TÃNEWS CHANNEL 5.NEW AT 4: FUNERAL ARRANGEMENTSARE BEING FINALIZED FOR RYANROGERS --- AFT

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