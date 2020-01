Bravo Produce Inc. Retira Maradol Papaya de Productores y Exportadores de Carica Papaya de Tecomán y Costa Alegre SPR de RL y empacadas por Frutas Selectas de Tijuana, S. de R.L. de C.V. Por posible riesgo a la salud Friday, 17 January 2020 ( 6 days ago )

Bravo Produce Inc de San Ysidro, está retirando Maradol Papaya, cultivadas por Productores y Exportadores de Carica Papaya de Tecoman y Costa Alegre SPR de RL y empacadas por Frutas Selectas de Tijuana, S. de R.L. de C.V., como manera preventiva, debido a que dicho producto ha probado positivo para Salmonella, es de suma importancia mencionar que dicha bacteria puede afectar a niños, ancianos y personas con sistemas inmunológicos débiles. Los síntomas a experimentar son fiebre, diarrea, náusea, vómito y dolor abdominal. En raras circunstancias, la infección por Salmonella puede resultar en el organismo entrando en el torrente sanguíneo y la producción de enfermedades graves, como las infecciones arteriales (es decir, los aneurismas infectados), endocarditis y artritis. 👓 View full article

