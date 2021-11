SNL’s “Dionne Warwick Talk Show” has reached the singularity. The living legend and Twitter icon made an appearance on the recurring sketch last night opposite Ego Nwodim’s Dionne Warwick....



#jasonmraz #dionnewarwick #sketch #edsheeran #warwick #dionnewarwicktalkshow #snlsnl #postmalone #mileycyrus #egonwodim