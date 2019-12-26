Global  

Celebrating 10 Years of Trusted News Discovery		One News Page
> >

Animal shelter volunteers come out in droves for the holiday

Video Credit: NBC 26 Wisconsin - Duration: 01:59s - Published < > Embed
Animal shelter volunteers come out in droves for the holiday

Animal shelter volunteers come out in droves for the holiday

An unexpected opportunity to spread some holiday cheer happened in the Fox Valley today.

That’s where hundreds of volunteers showed up to the Fox Valley Humane Association to hang out with some pets looking for a forever home.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Animal shelter volunteers come out in droves for the holiday

DAY..YOU'VE LIKELYHEARD OF PEOPLEVOLUNTEERING ATNURSING HOMES..ORMAYBE SERVINGMEALS TO THOSE INNEED..WELL THISHOLIDAY..THERE'S ANEW VOLUNTEEROPPORTUNITY IN THEFOX VALLEY..AND IT'SFOR LONELY PETSWHO HAVEN'T YETFOUND A FOREVERHOME AND COULDUSE SOME COMPANY.NBC26'S ERIC CRESTHAS THAT STORY...AT THE FOX VALLEYHUMANEASSOCIATION....THEY'RE LOOKINGFOR VOLUNTEERSYEAR ROUND... ANDTHIS YEAR... THENON-PROFITDECIDED... THEYWOULD TAKE SOMEVOLUNTEERS ONCHRISTMAS TOO...."WE'VE ALWAYS GOTLAUNDRY, WE'VE GOTDISHES THAT NEED TOBE DONE, WE GOT CATLITER BOXES THATNEED TO BE CLEANEDOUT AND WE GOTPLENTY OF ANIMALSTHAT NEED LOVING."TO ORGANIZERSSURPRISE...VOLUNTEERSSHOWED UP INDROVES ONCHRISTMASMORNING..."FAR SURPASSES ANORMAL DAY."HELPING TOBRIGHTEN THEHOLIDAY NOT JUSTFOR THEMSELVES...BUT FOR THE FOURLEGGED PETS THATHAVEN'T YET FOUND AFOREVER HOME...."THESE PUPPIES AREALL ALONE AND THEYDON'T HAVE FAMILIESAND THEY DON'T HAVEANYBODY TO WALKTHEM.""AND STAFF SAYS THERESPONSE FROM THEPUBLIC HAS BEENTRULY IMPRESSIVE,JUST LOOK AT THETHEIR PARKING LOTWHICH ISCOMPLETELY FULL.IT'S SOMETHING THATSTAFF SAYS RARELYHAPPENS.""PEOPLE ARELOOKING FOR A WAYTO GIVE BACK FORTHE HOLIDAYS ANDTHIS IS SOMETHINGTHAT RESONATESWITH FAMILIES, KIDSAND ADULTS."FROM PREPARINGDOG TREATS TO BECONSUMED LATER...TO READING KITTENSA HOLIDAY BOOK...THESE VOLUNTEERSARE PROVING THATTAKING SOME TIME...TO THINK OFOTHERS... IS REALLY...WHAT THE HOLIDAY ISALL ABOUT."THEY JUST NEEDSOME LOVE TOO ANDJUST HANGING OUTWITH PEOPLE ASWELL TODAY ASEVERYBODY ELSE ISWITH THEIR FAMILY."IN APPLETON.... ERICCREST.... NBC26....THE FOX VALLEYHUMANE ASSOCIATIONIS ALWAYS LOOKINGFOR VOLUNTEERS...AND WHILE THEY GOTSEVERAL HUNDREDPEOPLE TO HELP OUTTODAY.... THAT'SUSUALLY NOT THECASE.STAFF SAYS TO FINDOUT ABOUTOPPORTUNITIES ATTHEIR SHELTER... YOUSHOULD REACH OUTTO THEM DIRECTLY....




You Might Like


Tweets about this

debruning

David Bruning Animal shelter volunteers come out in droves for the holiday - WGBA-TV - https://t.co/VmCemOG9Ll 2 hours ago

ByonDimensions

SARAAAAAAAAH! RT @AdoptMeRamonaCA: Our shelter depends on constant help & support of our community thru donations & volunteers. Many people near & far ar… 4 days ago

AdoptMeRamonaCA

AdoptMeRamonaCA Our shelter depends on constant help & support of our community thru donations & volunteers. Many people near & far… https://t.co/RILR6J5M0u 4 days ago

UntoNuggan

Sparrow/Liz : liminal nest @TGStoneButch My mom volunteers at a local shelter and they have a policy of not judging anyone who gives up an ani… https://t.co/zrrc4oLURf 5 days ago

marylynn10

Mary Lynn Perry RT @sacvolunteers: Love animals and want to help provide basic daily care? The Front Street Animal Shelter is looking for volunteers to hel… 5 days ago

princessbigboi

Big Nut As someone who volunteers at an animal shelter I can tell you that 90% of the cats that come in are wonderful and t… https://t.co/YRuzitXR7w 1 week ago

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2019 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.