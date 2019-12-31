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Kerala Governor says that state assembly's resolution against CAA is not legal |OneIndia News

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Kerala Governor says that state assembly's resolution against CAA is not legal |OneIndia News

Kerala Governor says that state assembly's resolution against CAA is not legal |OneIndia News

KERALA ASSEMBLY PASSES RESOLUTION AGAINST CAA, GOVERNOR RUBBISHES IT, SHIV SENA ADMITS TO TUSSLE AMONG SENIOR LEADERS FOR KEY CABINET BERTHS, CENTRE REJECTS WEST BENGAL'S TABLEAU PROPOSAL FOR REPUBLIC DAY PARADE, TATA SONS MOVES SC AGAINST NCLAT ORDER REINSTATING CYRUS MISTRY, SINGAPORE BOUND INDIGO FLIGHT DIVERTED TO NAGPUR DUE TO OIL LEAK, PATNA REELING UNDER COLD WAVE CONDITION, TAIWAN CHOPPER CRASH: TOP MILITARY OFFICER GENERAL SHEN YI-MING DIES AND OTHER NEWS
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