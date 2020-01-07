Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
> >

Series of earthquakes rock Puerto Rico

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 02:29s - Published < > Embed
Series of earthquakes rock Puerto Rico

Series of earthquakes rock Puerto Rico

Puerto Rico declares a state of emergency after a 6.4 magnitude earthquake and a series of aftershocks struck the island Tuesday, leaving at least one dead.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Series of earthquakes rock Puerto Rico

THINGS ARE VERY UNSETTLED INTHE U-S TERRITORY PUERTO RICOTHIS EVENING.

THE ISLAND ISUNDER A STATE OF EMERGENCY AFTERA 6-POINT-4 MAGNITUDE EARTHQUAKESTRUCK THIS MORNING, LEAVING ATLEAST ONE PERSON DEAD.THANKS FOR STICKING WITH US ONFOX FOUR NEWS AT 6-30- I AMPATRICK NOLAN.AND I AM JANE MONREAL.THERE HAVE BEEN A NUMBER OFQUAKES THERE IN THE LAST FEWWEEKS- BUT THIS MORNING’S TREMORIS LIKELY TO BE THE MOSTDAMAGING EARTHQUAKE THERE INOVER A CENTURY.FOX 4 SANDRA RODRIGUEZ IN FORTMYERS TALKING TO LOCALS WITHLOVED ONE ON THE ISLAND.SANDRA?LL INTRO:JANE, PATRICK... PEOPLE I SPOKEWITH SAY THE ISLANDWIDE BLACKOUTHAS MADE IT DIFFICULT FOR THEMTO CONTACT THEIR LOVED ONES ONTHE ISLAND...SOT(MARILYN SANTIAGO,PUERTORRIQUENOS EN SWFL):"My heart is broken, not onlythis morning but for the pastmonth."THAT’S BECAUSE PUERTO RICO HASEXPERIENCED HUNDREDS OFEARTHQUAKES OVER THE PAST MONTH-- THE STRONGEST OF 6.4MAGNITUDE HAPPENING THISMORNING...TODAY -- JOSE CANDELARIO WHOLIVES ON THE ISLAND SAYS HE WASWOKEN UP WITH HIS HOUSESHAKING...SOT(JOSE CANDELARIO, LIVES IN SANJUAN, PR):"It’s so strong, it’s only amatter of second but it feels asif it were hours."(JOSE CANDELARIO TELLS ME)HE SAYS AFTER MONDAY’S 5.8MAGNITUDE EARTHQUAKE, HIS FAMILYSET A CONTINGENCY PLAN -- NOTEXPECTING THE STRONGEST QUAKETHE ISLAND HAS SEEN IN OVER100-YEARS WAS YET TO COME...SOT(JOSE CANDELARIO, LIVES IN SANJUAN, PR):"We had that plan made but onceyou’re in that situation, you’rein a state of shock.

You’re leftasking yourself what you shoulddo and when you try to walk youcan’t because your body isoff-balance from the groundmoving(CANDELARIO SAID)."THE TREMBLORS PROVOKED APROTECTIVE POWER OUTAGE ACROSSTHE ISLAND -- CAUSING MANY TONOT BE ABLE TO REACH LOVEDONES...ONE OF THOSE PEOPLE IS MARILYNSANTIAGO -- TWO FAMILY MEMBERSSHE WAS ABLE TO SPEAK WITH WEREHER COUSIN AND 95-YEAR OLDAUNT... THEY BOTH WERE ABLE TOEVACUATE THEIR APARTMENT JUST ASTHE BUILDING WAS BEGINNING TOCOLLAPSE...SOT(MARILYN SANTIAGO,PUERTORRIQUENOS EN SWFL)"As I was talking to him, therewas another tremor and it reallybroke my heart.

I heard him, thetone of his voice was verydesperate and I hope I canforget that sound because it wasvery scary."SANTIAGO HELPED PROVIDE AID TOPUERTO AFTER HURRICANE MARIA ANDSAYS SHE IS PREPARING TO DO THESAME FOR THOSE AFFECTED BY THESEEARTHQUAKE



Recent related news from verified sources

Earthquake collapses iconic stone arch Punta Ventana in Puerto Rico

Earthquake collapses iconic stone arch Punta Ventana in Puerto RicoA rock formation at a popular tourist attraction on Puerto Rico has collapsed after a powerful...
New Zealand Herald - Published

Puerto Rico earthquake causes popular tourist rock formation to collapse

A rock formation in Puerto Rico that was a popular tourist destination was reduced to rubble after...
FOXNews.com - Published Also reported by •USATODAY.com



You Might Like


Tweets about this

MujerEsperanza

Mujer Esperanza Strongest earthquakes in recent series of temblors rock Puerto Rico https://t.co/9EVfgpAyYe 10 hours ago

lynda3035

Snow Fairy 🌨❄☃️🧚🏻‍♀️ RIPFreddy🌈🐈 RT @Cinecraig: A series of earthquakes have been hitting Puerto Rico this week, with the largest damaging homes and destroying a rock forma… 1 day ago

cpnathanail

PaulN BBC News - latest in series of Puerto Rico earthquakes: Punta Ventana rock arch collapses as powerful tremor hits https://t.co/IuF3p3Qig8 1 day ago

Cinecraig

Craig Takeuchi A series of earthquakes have been hitting Puerto Rico this week, with the largest damaging homes and destroying a r… https://t.co/iPXRq2g8S2 1 day ago


Recent related videos from verified sources

Puerto Rico Declares State Of Emergency After Hit By Series Of Earthquakes [Video]Puerto Rico Declares State Of Emergency After Hit By Series Of Earthquakes

Puerto Rico Governor Wanda Vazquez declared a state of emergency after the island got hit with a series of earthquakes. According to Reuters, at least one person was killed, several buildings fell over..

Credit: Wochit     Duration: 00:32Published

Western New Yorkers describe quakes from Puerto Rico [Video]Western New Yorkers describe quakes from Puerto Rico

Western New Yorkers describe quakes from Puerto Rico

Credit: Rumble     Duration: 02:02Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.