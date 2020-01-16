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Dhoni's absence from BCCI's annual contract raises fresh retirement rumours |OneIndia News

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Dhoni's absence from BCCI's annual contract raises fresh retirement rumours |OneIndia News

Dhoni's absence from BCCI's annual contract raises fresh retirement rumours |OneIndia News

AS THE SPECULATION OVER DHONI'S RETIREMENT IS RIFE, FRESH DOUBTS HAVE BEEN RAISED YET AGAIN AS THE FORMER INDIAN CAPTAIN HAS BEEN REMOVED FROM THE BCCI'S CENTRAL CONTRACT LIST.

BCCI ANNOUNCED THE NEW PLAYER CONTRACTS FOR INDIA SENIOR MEN PLAYERS ON THURSADY WITH MS DHONI'S NAME MISSING FROM IT.

THE VETERAN WICKETKEEPER-BATSMAN HASN'T PLAYED SINCE THE WORLD CUP SEMI-FINAL LOSS TO NEW ZEALAND IN 2019.

APART FROM MS DHONI, DINESH KARTHIK, KHALEEL AHMED AND RECENTLY-RETIRED AMBATI RAYUDU HAVE BEEN DROPPED FROM THE CENTRAL CONTRACT.

THE BCCI ANNOUNCED THE CENTRAL CONTRACTS FOR THE PERIOD OF OCTOBER 2019 TO SEPTEMBER 2020.
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MyTeam_11

MyTeam11 Dhoni's absence from Indian Cricket Board's annual Contract list turns the cricket fans frenzy Click here to know m… https://t.co/B7UJtYb93l 1 hour ago

itzzAkki

AkshayPatel RT @Vinoth09803953: #BCCI pls provide the reason for MS Dhoni's absence from central contract list from 2019-2020. 4 hours ago

Vinoth09803953

vinoth saravanan #BCCI pls provide the reason for MS Dhoni's absence from central contract list from 2019-2020. 4 hours ago

BT_India

Business Today #MSDhoni's absence from #BCCI's #contractslist triggers retirement murmurs https://t.co/ZubhE7Q3M8 4 hours ago

nishithguru

NISHITH RAJYAGURU #Dhoni #BCCI #Mahi #LoveUmahi #notRetiring While his absence from the central contracts doesn't mean that he can't… https://t.co/cdOoGaRaJn 5 hours ago

IAHsWarrior

That guy with the horse DP Kolly fans only care about his 100s. Him playing at 4 in the absence of Dhoni is most needed as BCCI mostly has dic… https://t.co/pm8sxtJ423 3 days ago

MMIqbal18

Md Manawar Iqbal @BCCI Are u happy with Dhoni's absence from the team ? 4 days ago

aloked54

Aloke kumar Das Sunil Gavaskar Questions Dhoni's Long Absence From Cricket. It's a great question why DHONI is still now absence fr… https://t.co/By06UNE6aI 4 days ago


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