Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
> >

Rachel Garceau's On Your Side forecast 1/16/20

Video Credit: Idaho On Your Side - Duration: 03:35s - Published < > Embed
Rachel Garceau's On Your Side forecast 1/16/20Rachel Garceau's On Your Side forecast 1/16/20
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Rachel Garceau's On Your Side forecast 1/16/20

A COLD WINDCONTINUES TO BLOWIN MY ON YOUR SIDEFORECAST THISMORNING, THOUGHTEMPERATURE-WISEWE'RE NOT NEARLYAS COLD AS 24HOURS AGO SO ITWON'T FEEL QUITE ASBONE-CHILLING OUTTHERE.

THE CHILLYBREEZE DIES DOWNLATER TODAY, ONLYTO BE REPLACED BYSOME SNOWOVERNIGHT.

THESHOWERS LIKELYWON'T AMOUNT TOMUCH IF ANYACCUMULATION INTHE TREASURE ORMAGIC VALLEYS, BUTSEVERAL INCHES ARELOOKING LIKELY INTHE CENTRALMOUNTAINS OF IDAHOTHROUGH FRIDAYMORNING, SOWINTER WEATHERADVISORIES HAVEBEEN ISSUED THERE.WE COOL DOWN BUTDRY UP BRIEFLY ONFRIDAY, THENANOTHER QUICK-MOVING ROUND OFRAIN AND SNOWMOVES IN LATESATURDAY, THOUGHONCE AGAIN THEHEAVIERPRECIPITATION WILLFAVOR THEMOUNTAINS WITHONLY SCATTEREDSHOWERS IN THEBOISE AREA.

HIGHTEMPS THISWEEKEND WILLHOVER AROUND 40WITH ABUNDANT




You Might Like


Tweets about this


Recent related videos from verified sources

Rachel Garceau's On Your Side forecast 1/16/20 [Video]Rachel Garceau's On Your Side forecast 1/16/20

Rachel Garceau&apos;s On Your Side forecast 1/16/20

Credit: Rumble     Duration: 03:35Published

Rachel Garceau's On Your Side forecast 1/15/20 [Video]Rachel Garceau's On Your Side forecast 1/15/20

Rachel Garceau&apos;s On Your Side forecast 1/15/20

Credit: Rumble     Duration: 03:19Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.