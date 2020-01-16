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President Trump Pushes Back Against New Ukraine Allegations As Impeachment Gets Underway

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 01:58s - Published < > Embed
President Trump Pushes Back Against New Ukraine Allegations As Impeachment Gets UnderwayJessica Kartalija reports.
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President Trump Pushes Back Against New Ukraine Allegations As Impeachment Gets Underway

DROPPEN WE COULD EVEN BE TALKINGYES ABOUT MORE SNOW THISWEEKEND, I'LL BREAK IT DOWNCOMING UP.JESSICA.THANKS.TONIGHT PRESIDENT TRUMP ITSPUSHING BACK AGAINST NEWBOMBSHELL ALLEGATIONS ABOUT HISDEALINGS WITH UKRAINE AS HISIMPEACHMENT TRIAL GETS UNDERWAY.SENATORS TOOK THE OATH TODELIVER IMPARTIAL JUSTICE.IMPEACHING DONALD JOHN TRUMP,PRESIDENT OF THE UNITED STATES,FOR HIGH CRIMES ANDMISDEMEANORS.THE IMPEACHMENT CASE ISOFFICIALLY IN THE HANDS OF THESENATE AFTER LEAD MANAGER ADAMSCHIFF FORMALLY PRESENTED THETWO ARTICLES OF IMPEACHMENT,ABUSE OF POWER AND OBSTRUCTIONOF JUSTICE.CHIEF JUSTICE JOHN ROBERTS TOOKAN OATH TO PRESIDE OVER THEPROCEEDINGS THEN SWORE IN THESENATORS AS JURORS.HE WILL DO IMPARTIAL JUSTICESO HELP YOU GOD.THE SOLEMNITY, GRAVITY OF THEMOMENT IN OUR HISTORY HITS YOUSQUARE IN THE BACK.AT A WHITE HOUSE EVENT,PRESIDENT TRUMP VOICED AFAMILIAR CRITICISM.I THINK IT SHOULD GO VERYQUICKLY.IT'S A HOAX.EVERYBODY KNOWS THAT.DURING THE TRIAL, HOUSEDEMOCRATS WILL TRY AND MAKE THECASE THAT PRESIDENT TRUMPPRESSURED UKRAINE TO ANNOUNCE ANINVESTIGATION INTO A POLITICALRIVAL JOE BIDEN USING MILITARYAID AS LEVERAGE.THE PRESIDENT WAS ASKED TODAYABOUT LEV PARNAS, THE INDICTEDFORMER ASSOCIATE OF THEPRESIDENT'S PERSONAL ATTORNEYRUDY GIULIANI.I DON'T KNOW HIM AT ALL.DON'T KNOW WHAT HE'S ABOUT..PARNAS WHO HAS PROVIDEDIMPEACHMENT INVESTIGATORS PHOTOSOF HIMSELF WITH THE PRESIDENTARGUES THE PRESIDENT KNEW ABOUTHIS EFFORTS TO PRESSURE UKRAINE.THAT WAS THE MOST IMPORTANTTHING IS FOR HIM TO STAY OUT INFRONT OF THE FOUR YEARS AND KEEPTHE FIGHT GOING.I MEAN, THERE WAS NO OTHERREASON FOR DOING IT.THE WHITE HOUSE ANDCONGRESSIONAL REPUBLICANSQUESTION THE CREDIBILITY OFPARNAS WHO FACES CHARGES IN ASEPARATE CAMPAIGN FINANCE CASE.THE SOURCE OF THE EVIDENCE ISQUESTIONABLE.THE INDEPENDENT ACTABILITYOFFICE ISSUED A LEGAL OPINIONTHAN THE ADMINISTRATION VIOLATED



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