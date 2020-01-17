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Eminem reenacts 1 October in new video

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:51s - Published < > Embed
Eminem reenacts 1 October in new video

Eminem reenacts 1 October in new video

Eminem reenacts 1 October shooting in a new video for "Darkness" a new song that calls for stricter gun control laws.
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Eminem reenacts 1 October in new video

SHOOTING.THE SONG IS CALLED 'DARKNESS'WE'RE NOT GOING TO SHOW YOU THEVIDEO IN FULL DETAIL BECAUSE ITIS GRAPHIC.WITH THAT SAID, WE STILL WANTTO WARN YOU.....THIS VIDEO MAY STILL BEDISTURBING TO SOME OF YOU ATHOME.THE VIDEO SHOWS DEPICTIONS OFTHE ACTUAL SHOOTING, THEGUNMAN, THE HOTEL ROOM ANDCONCERT GOERS.BUT THE THEME OF THE SONG TAKESA STAND AGAINST GUN VIOLENCE INTHE U-S.EMINEM APPEARS TO PUT HIMSELFIN THE MIND OF THE SHOOTER --AND MAKES REFERENCES TO WHAT HESAYS ARE LAX U-S GUN CONTROLLAWS.THIS NOT THE FIRST TIME HE HASREFERENCED ONE OCTOBER IN ONEOF HIS SONGS...IN HIS LAST ALBUM--- HEMENTIONED THE GUNMAN BY NAMEAND MANDALAY BAY.THIS TRADGEDY HAS IMPACTED ALLOF US HERE IN SOUTHERN NEVADAAND IF YOU NEED SOMEONE TO TALKTO YOU CAN CALL THE VEGASSTRONG RESILENCY CENTER THENUMBER IS ON YOUR SCREEN, YOUCAN ALSO VISIT THE CENTER ONCHARLESTON NEAR RANCHO.LET'S TAKE YOU LIVE NOW TO NF




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