Delhi polls 2020: After waiting for over 6 hours, Arvind Kejriwal files nomination | Oneindia News
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Delhi polls 2020: After waiting for over 6 hours, Arvind Kejriwal files nomination | Oneindia News
DELHI POLICE ISSUES TRAFFIC ADVISORY FOR REPUBLIC DAY REHEARSAL , AFTER WAITING OVER 6 HOURS, ARVIND KEJRIWAL FILES NOMINATION, AFTER KERALA & PUNJAB NOW WEST BENGAL TO PASS RESOLUTION AGAINST CAA, AMIT SHAH FIRMLY SAYS, CAA WON'T BE WITHDRAWN, AFTER AKALIS, DUSHYANT CHAUTALA'S JJP SAYS NO TO BJP'S DELHI POLL OFFER, BHIM ARMY CHIEF'S BAIL CONDITIONS MODIFIED, US PRESIDENT CALLS HIS IMPEACHMENT 'HOAX' AT DAVOS and other news