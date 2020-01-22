Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
> >

Massive brawl breaks out between Kansas and Kansas State Basketball players

Video Credit: KJRH | Tulsa | Channel 2 - Duration: 01:03s - Published < > Embed
Massive brawl breaks out between Kansas and Kansas State Basketball playersMassive brawl breaks out between Kansas and Kansas State Basketball players
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Massive brawl breaks out between Kansas and Kansas State Basketball players

THE COWBOYS..

VISITING IOWASTATE TONIGHT..

THIS WAS ATWO POINT GAME AT THE HALF..THE THOMAS DZIAGWA THREE..CUTTING THE CYCLONES LEAD TO5, WITH 13 MINUTES TO GO..-- BUT..

IOWA STATE ANSWERSRIGHT BACK..

TYRESEHALLIBURTON..

'EASY AS1-2-3'..

THE CYCLONES RUNOFF 8 STRAIGHT POINTS..

THESHOOT 51 PERCENT FROM THEFIELD..

AND O-S-U..

FALLSTO OH-AND-6 IN THE BIG 12 -89-82, THE FINAL..MEANWHILE IN LAWRENCETONIGHT..

A MASSIVE BRAWL,BETWEEN THE JAYHAWKS ANDIN-STATE RIVAL K- STATE..FINAL SECONDS OF THE GAME..SILVIO DESOUSA..

WITH THEBLOCK..

THE STAREDOWN..DAJUAN GORDON..

SHOVINGDESOUSA..

AND HERE WE GO..PUNCHES THROWN..

AT ONEPOINT..

DESOUSA..

PICKINGUP A CHAIR..

THIS GOES ONFOR NEARLY A MINUTE..

SPILLSIN TO THE STANDS..UGLY SCENE AT PHOG ALLENFIELDHOUSE..

BILL SELF..CALLING IT, QUOTE..

"ANEMBARRASSMENT"..K-U WINS BY 21, BY THE WAY..AND WELCOME INTO SPORTSEVERYBODY..

AS ANDY DUFRANE



Recent related news from verified sources

Massive Brawl Breaks Out Between Kansas, Kansas State Players After Game

All hell broke loose at the end of the Kansas vs. Kansas State game on Tuesday ... with the players...
TMZ.com - Published Also reported by •CBS NewsUSATODAY.com


Kansas vs. Kansas State basketball fight: Why Jayhawks, Wildcats finished game after wild brawl

A new NCAA rule forced Kansas and K-State to finish out Tuesday's game after a full-fledged brawl
CBS Sports - Published Also reported by •Daily Star



You Might Like


Tweets about this

TMZ_Sports

TMZ Sports Massive Brawl Breaks Out Between Kansas, Kansas State Players After Game https://t.co/5GGBwi8QBs 52 minutes ago

hamradioshow

Ham Radio Show Massive Brawl Breaks Out Between Kansas & KSU, Player Suspended https://t.co/09lqU2WTY8 2 hours ago

unfilterradio

UNFILTERED RADIO Massive Brawl Breaks Out Between Kansas & KSU, Player Suspended https://t.co/fjCfvXmhux 2 hours ago

ShortyMamba24

FreakNasty Massive Brawl Breaks Out Between Kansas, Kansas State Players After Game via @TMZ https://t.co/3hmh5VSCjw 3 hours ago

NationalScoutin

National Scouting Massive Brawl Breaks Out Between Kansas & KSU, Player Suspended https://t.co/1VtvpDNbED 4 hours ago

StarbuzzGR

Starbuzz Massive Brawl Breaks Out Between Kansas & KSU, Player Suspended - https://t.co/FtQy7iElns #starbuzz 5 hours ago

TheVirtuosoCo

TVC Massive Brawl Breaks Out Between Kansas & KSU, Player Suspended https://t.co/k4WJl9VIq8 https://t.co/fTaQH3Sw8j 5 hours ago

TracyYerden

Tracy Yerden Massive Brawl Breaks Out Between Kansas, Kansas State Players After Game https://t.co/EWKaTEBDIL via @TMZ 6 hours ago


Recent related videos from verified sources

KU students react to brawl at Sunflower Showdown [Video]KU students react to brawl at Sunflower Showdown

Students at the University of Kansas had a lot to say about the brawl that broke out at the end of the Sunflower Showdown at Allen Fieldhouse.

Credit: KMBC     Duration: 00:46Published

kansas kansas state brawl [Video]kansas kansas state brawl

kansas kansas state brawl

Credit: KQTVPublished

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.