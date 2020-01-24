Florida firefighter among three killed in Australia plane crash

LET’S GET STRAIGHT TO JESSICAALPERN LIVE WITH THE VERYLATEST.NEW FROM OVERNIGHT-- WE’VELEARNED ONE OF THE U-SFIREFIGHTERS KILLED INAUSTRALIA... WAS FROM FLORIDA.FLIGHT ENGINEER ’RICK DEMORGANJUNIOR’ WAS FROM NAVARRE INSANTA ROSA COUNTY, IN THEPANHANDLE.DEMORGAN... ALONG WITH CAPTAINIAN MCBETH, AND FIRST OFFICERPAUL HUDSON... WERE INSIDE AAIRPLANE WATER TANKERYESTERDAY... WHEN IT WENT DOWN.AND JUST THIS MORNING-- WE KNOWTHE AUSTRALIAN TRANSPORT SAFETYBUREAU SAYS SPECIALISTINVESTIGATORS WERE SENT TO THECRASH SI