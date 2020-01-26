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At Republic Day celebration in Indore, Congress leaders' brawl caught on camera | Oneindia

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At Republic Day celebration in Indore, Congress leaders' brawl caught on camera | Oneindia

At Republic Day celebration in Indore, Congress leaders' brawl caught on camera | Oneindia

AT CONGRESS R-DAY CELEBRATIONS IN INDORE NETAS BASH EACH OTHER, SHAHEEN BAGH PROTEST: DELHI POLICE BOOKS SHARJEEL IMAM71st REPUBLIC DAY: BOMB EXPLOSIONS ROCK UPPER ASSAM, HEAVY-LIFT HELICOPTER CHINOOK MAKES DEBUT FLYPAST AT REPUBLIC DAY PARADE ATTACK HELICOPTER APACHE MAKES DEBUT FLYPAST AT REPUBLIC DAY PARADE, 71st REPUBLIC DAY: PM MODI CONTINUES 'SAFA' TRADITION, INDIA CELEBRATES 71st REPUBLIC DAY, PADMA VIBHUSHAN AWARDS: ARUN JAITLEY, SUSHMA SWARAJ AND GEORGE FERNANDES, SONIA GANDHI HITS OUT AT MODI GOVT, TELANGANA CM K CHANDRASEKHAR RAO: WILL PASS RESOLUTION AGAINST CAA, COURT: NO FURTHER DIRECTIONS REQUIRED ON NIRBHAYA CONVICT'S PLEA, CORONAVIRUS MENACE CONTINUES TO HAUNT CHINA, CAPTAIN TANIA SHER GILL LEADS AN ALL-MEN CONTINGENT AT REPUBLIC DAY PARADE AND OTHER NEWS
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