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New York State Senator Chris Jacobs receives Republican nomination for vacant NY-27 seat

Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 00:44s - Published < > Embed
New York State Senator Chris Jacobs receives Republican nomination for vacant NY-27 seatJacobs received the Republican nomination over four other candidates.
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New York State Senator Chris Jacobs receives Republican nomination for vacant NY-27 seat

NOW TO DEMOCRACY20-20... IT'S YOURVOICE... YOUR VOTE.STATE SENATOR CHRISJACOBS WILL BE THEREPUBLICANCANDIDATE TO FILLWESTERN NEWYORK'S NOW-VACANT27TH CONGRESSIONALSEAT.JACOBS WASNOMINATEDFOLLOWING AMEETING OF COUNTY"G-O-P" CHAIRS INWYOMING COUNTYTODAY.A SPECIAL ELECTIONSTILL HASN'T BEENSET... BUT GOVERNORCUOMO HASINDICATED THAT ITWILL PROBABLY TAKEPLACE ON APRIL28TH... WHICH IS THESAME DAY AS THEDEMOCRATICPRESIDENTIALPRIMARY HERE IN NEWYORK.THE SEAT WAS LEFTVACANT WHEN CHRISCOLLINS RESIGNEDAMID CHARGES OFINSIDER TRADING.COLLINS WILL BEGINSERVING HIS 26MONTH PRISONSENTENCE ON THATCONVICTION IN MID-MARCH.NATE MCMURRAY




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