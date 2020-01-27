Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
> >

Baseball Honoring Another Victim Of Deadly Crash That Killed Kobe Bryant

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 02:30s - Published < > Embed
Baseball Honoring Another Victim Of Deadly Crash That Killed Kobe BryantDon Bell reports.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Baseball Honoring Another Victim Of Deadly Crash That Killed Kobe Bryant

THEY COULD POSSIBLY REVEAL IFTHE CHOPPER WAS HAVINGMECHANICAL PROBLEMS.DISCUSSION AROUND THELEAGUE IS HOW TO PROPER LIZHONOR KOBE BRYANT BUT JUSTDOWN THE ROAD FROM A STAPLESCENTER THERE IS ANOTHER GAMEHONORING ANOTHER VICTIM OF THECRASH.SPORTS DIRECTOR DON BELL JOINSUS NOW FROM COSTA MESACALIFORNIA WITH THAT STORY,DON.REPORTER: UKEE, LAKERS ANDCLIPPERS WERE SUPPOSE TODDPLAY TONIGHT AT STAPLES CENTERBUT NBA STEPPED IN ANDPOSTPONED THAT GAME TO GIVELAKERS MORE TIME TO MOURN.MEANWHILE HERE IN COAST AMAZEA THEY DECIDED TO TAKE ADIFFERENT APPROACH.ONE OF THE VICTIMS WAS HEADCOACH JOHN ALTOBELLI, A 27YEARS COACHING THIS BASEBALLTEAM BEHIND ME.THEY DECIDE TODD PLAY THEIRGAME HERE TODAY.JUST A FEW MOMENTS AGO THEYWRAPPED UP SHOWN TOY HONORHEAD COACH WHO LOST HIS WIFEAND HIS DAUGHTER IN THE CRASHAS WELL.SO THREE OF THEM PERISH ANDTHIS IS THE SCENE, YOU KNOW,THOUSANDS OF PEOPLE HERE WITHTHIS PREGAME CEREMONY AND THISIS THE SEASON OPENER FOR THEMAND THEY DECIDED TO FORGE ON.HERE'S WHY THEY DID IT.I HEARD THEM SAY THEY WANTTODD PLAY BECAUSE THAT IS WHATJOHN WOULD HAVE WANTED.THEY WANT TO PLAY FOR JOHN.WE DID LEAVE IT UP TO THEM.IT IS THEIR DECISION.THAT WAS NO HESITATION.LETS LET GUYS DECIDE.THEY CAME UP CONFIDENTLY ANDSAID JASON WE WITH LIKE TOPRACTICE TOMORROW AND WE WILLPLAY ON TUESDAY.I TOLD THEM ABSOLUTELY,ANYTHING THAW NEED WE'RE HEREFOR YOU.THAT WAS DECISION HE THEYMADE.I WANT TO ASK WHY ARE YOUHERE TODAY.WHY WE'RE HERE, AN AIRCRAFTTHERE WAS AMERICAN ONE HEROAND HE SHOWED SUPPORT TO KOBEOUR HERO SO SUPPORT FOR OURLOS ANGELES AS A COMMUNITY ANDKOBE, THE ORGANIZATION LAKERS,TO SUPPORT THEIR HERO AS WELL.REPORTER: NOW GUYS THESPORTS INFORMATION TREK OR FORTHIS COMMUNITY COLLEGE IS TONYALTOBELLI, YOUNGER BROTHER OFJOHN.HE JUST TOLD THE CROWDGATHERED HERE TODAY HE SAIDLISTEN WE HAVE THREE HOURS OFBASEBALL.BASEBALL'S SUPPOSED TO BE FUN.I WANT EVERYBODY TO SMILE.I WANT HAVE BEEN TO HAVE AGOOD TIME, CLAP, CHEER ANDENJOY THESE MOMENTS.THAT IS THE POWER OF THE HUMANSPIRIT ON DISPLAY HERE, DURINGSOME OBVIOUSLY VERY TRAGIC,TRAGIC, DAYS THAT ARE FOLLOWEDON SUNDAY.SO I'M AT A LOSS FOR WORDS BUTWE ARE COMING TO YOU LIVE FROM



Recent related news from verified sources

Helicopter Pilots Assess What Happened During Kobe Bryant's Deadly Crash

Several experienced helicopter pilots are weighing in on the deadly crash that killed Kobe Bryant,...
Just Jared - Published

Kobe Bryant's helicopter spotted minutes before deadly crash

Kobe Bryant's helicopter was spotted circling over Glendale, California just minutes before its fatal...
USATODAY.com - Published


You Might Like


Tweets about this


Recent related videos from verified sources

Kobe Bryant, Daughter Gianna Memorialized In Cambridge Street Mural [Video]Kobe Bryant, Daughter Gianna Memorialized In Cambridge Street Mural

A new mural of Kobe Bryant and his daughter is capturing the attention of Central Square in Cambridge.

Credit: WBZ CBS Boston     Duration: 01:54Published

Sixers To Honor Kobe Bryant During Game Vs. Warriors [Video]Sixers To Honor Kobe Bryant During Game Vs. Warriors

Dan Koob reports.

Credit: CBS 3 Philly     Duration: 01:37Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.