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Jennifer Lopez, Shakira speak about Super Bowl LIV Halftime Show

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 03:00s - Published < > Embed
Jennifer Lopez, Shakira speak about Super Bowl LIV Halftime Show

Jennifer Lopez, Shakira speak about Super Bowl LIV Halftime Show

Two of most electrifying and explosive names in entertainment got fans fired up on Thursday for the Pepsi Super Bowl LIV Halftime Show!
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Jennifer Lopez, Shakira speak about Super Bowl LIV Halftime Show

PERFORMANCE AS THEY GET READYTO HIT THE STAGE FOR THE PEPSISUPER BOWL HALFTIME SHOW.TODAY - THE SUPERSTARS GIVINGUS SOME HINTS AT WHAT WE CEXPECT ON SUPER BOWL SUNDAY.WPTV NEWSCHANNEL 5'S RYANHUGHES IS LIVE OUTSIDE HARDROCK STADIUM IN MIAMI GARDENJENNIFER LOPEZ AND SHAKIRATOLD US TODAY THEY AREBRINGING THE HEAT TO MIAMI.THEY ARE TWO OF MOSTELECTRIFYING AND EXPLOSIVENAMES IN ENTERTAINMENT...ANDTHEY WILL TAKE THE STAGE HERETOGETHER FOR HISTORY MAKINPERFORMANCE.<< THE EYES OF THE WORLD AREON SOUTH FLORIDA FOR SUPERBOWL 54...



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💁🏻‍♀️4̴E̴v̴E̴r̴_L̴a̴S̴h̴A̴K̴i̴i̴i̴_F̴a̴N̴🙋🏻‍♀️ RT @NBCTeamShakira: Guys, watch the press conference live with @Shakira, talking about the Super Bowl halftime show. #PepsiHalftime #SBLIV… 10 minutes ago

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[FRESH] Music Heads Bot [FRESH] Shakira & Jennifer Lopez Press Conference ahead of Super Bowl LIV Halftime show https://t.co/jgqhjlF03b (via /r/popheads) 3 hours ago

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shakira_1988 RT @shakiraslay: ATTENTION: LINK TO THE PRESS CONFERENCE!!! https://t.co/CNCMBuusbn 4 hours ago

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