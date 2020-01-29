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Experience the Super Bowl 'without a ticket' all weekend

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:24s - Published < > Embed
Experience the Super Bowl 'without a ticket' all weekend

Experience the Super Bowl 'without a ticket' all weekend

It’s been 12 years since the Super Bowl came to South Florida and it shows.

The NFL reports double-digit increases in all events leading up to football’s biggest night.

And there’s a lot of people reaping the rewards.
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Experience the Super Bowl 'without a ticket' all weekend

OF EVENTS CLIP 4493(14:44:07”YES, WE ARE SOLDOUT.

WE ARE ALWAYS SOLD OUT.ITIF YOULUCKY 70- THOUSAND IN HARDROCK STADIUM ON SUNDAY - THEN-F-L HAS YOU COVERED.

CLIP18519 (15:12:50”FANDOM.EVERYTHING” CLIP 18516(15:08:40”THIS HAS BEEN AGIFT FROM THE 49ERGODS”(15:08:40) CLIP 18517(15:10:18”ITBLENDING TWO TEAMSTOGETHER”(15:10:18) THE SUPERBOWL EXPERIENCE AT THE MIAMIBEACH CONVENTION CENTER -WHICH RUNS THROUGH SATURDAY -HAS SEEN DOUBLE THE ATTENDANCE- COMPARED TO THE EXPERIENCELAST YEAR IN ATLANTA.

CLIP18519 (15:13:12”THEN ENERGYIN THIS PLACE IS WILD” ANDFANS ARE APPARENTLY WILD ABOUTTHE AUTOGRAPHS, FOOTBALLCLINICS AND FRONT ROW SEAT TOTHE N-F-L FOR 40-DOLLARS.

CLIP18518 (15:11:38”ITGOOD VIBE” ITSTORY AT*SUPER BOWL LIV* - A*FRE* WEEKLONG MUSIC AND FOODFESTIVAL THAT ENDS SATURDAY.NICKI EWELL, NFL DIRECTOR OFEVENTS CLIP 4493(14:49:04”ITCOMMUNITIES ITITDOWNTOWN MIAMI”(14:49:08)O.C.

KROMBY, RIDESHARE DRIVERFROM JACKSONVILLE CLIP 0717(03:58”ITFOR ME” GETTING HERE ANDTHERE THIS WEEKEND CAN BETRICKY&AND RIDESHARING DRIVERSFROM PLACES LIKE JACKSONVILLEARE IN TOWN FOR IT.

O.C.KROMBY, RIDESHARE DRIVER FROMJACKSONVILLE CLIP 0717(04:23”YOU GOT TO TAKEADVANTAGE OF THESE TYPE OFEVENTS” A SPOKESPERSON FORUBER - FOR EXAMPLE SAYSTHEREIN BUSINESS BECAUSE OF THESUPER BOWL.

O.C.

KROMBY,RIDESHARE DRIVER FROMJACKSONVILLE CLIP 0717(02:05”YOU GOT TO TAKE ACHANCE.

IHA HA”(02:08) AND A SEAHAWKSFAN&HE HAS THIS TATTOO FROMSUPER BOWL FORTY NINE - TOPROVE IT&IF YOU RECALL, THESEAHAWKS ACTUALLY LOST AGAINSTTHE PATRIOTS.

HEMAKING PREDICTIONS.

O.C.KROMBY, RIDESHARE DRIVER FROMJACKSONVILLE CLIP 0717(14:36”ICHIEFS”(14:38)



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