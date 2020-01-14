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Woman charged in Mar-a-Lago chase refuses to appear in court

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Woman charged in Mar-a-Lago chase refuses to appear in court

Woman charged in Mar-a-Lago chase refuses to appear in court

An opera singer charged with using an SUV to blast through barricades outside of President Donald Trump's Mar-a-Lago estate refused to appear in a West Palm Beach court.
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Woman charged in Mar-a-Lago chase refuses to appear in court

USING AN SUV TO BLAST THROUGHBARRICADES OUTSIDE OFPRESIDENT DONALD TRUMP'SMAR-A-LAGO ESTATE ON PALMBEACH REFUSED TO APPEAR IN AFLORIDA COURT.HANNAH ROEMHILD REFUSED TOAPPEAR TODAY AND THE JUDGEDELAYED HER HEARING UNTILMONDAY IF SHE CAN BETRANSPORTED FROM THE PALMBEACH COUNTY JAIL WITHOUTENDANGERING HERSELF ORDEPUTIES.

THE 30-YEAR- ISCHARGED WITH TWO STATE COUNTSOF AGGRAVATED ASSAULT ON A LAWENFORCEMENT OFFICER AFTERFRIDAY'S WILD CHASE THROUGHPALM BEACH AND PASTMAR-A-LAGO.

SHE DREW GUNFIREAFTER BLASTING THROUGHCHECKPOINTS OUTSIDE THE CLUB.PRESIDENT TRUMP WAS NOPRESENT AT THE CLUB.SO FAR



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