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Big Charlies, A Kansas City Chiefs Bar In South Philadelphia, Pregame Super Bowl 54

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 00:56s - Published < > Embed
Big Charlies, A Kansas City Chiefs Bar In South Philadelphia, Pregame Super Bowl 54Chiefs fans have been flocking to the bar for years.
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Big Charlies, A Kansas City Chiefs Bar In South Philadelphia, Pregame Super Bowl 54

SEE HIS SHADOW OR NO SHADOW?WE'LL TALK ABOUT THAT AND ABOUTYOUR SUPER BOWL WEATHER WHEN WECOME BACK.FORECAST HANGING IN THEBALANCE.A LIVE LOOK AT MIAMI TONIGHTFROM EARTH CAM, HOME OF SUPERBOWL XIV.THE 49S RES TAKING ON THE CHIEFSTOMORROW NIGHT AT 6:30, HEADCOACH ANDY REID AND THE CHIEFSHAD ONE LAST PRACTICE AT HARDWORK STADIUM THIS AFTERNOON,THEY HAD A LOT OF PEOPLE HERE INPHILADELPHIA ROOTING THEM ON.WE STOPPED BY BIG CHARLIE'S INSOUTH PHILLY R SORT OF A SHRINERIGHT IN THE HEART OF EAGLESCOUNTRY.FANS HAVE BEEN FLOCKING HERE FORYEARS AND WE FOUND SOME OF THEMPREGAMING TONIGHT.CHIEFS KINGDOM HERE IN SOUTHPHILLY, PEOPLE ARE LIKE FAMILY,TREATING YOU LIKE FAMILY.I'M A DIE HARD EAGLES FAN,MIGHT BE SECOND TEAM IS THECHIEFS AND I LOVE ANDY REID AND




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