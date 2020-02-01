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Mark Sievers new trial motion

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 01:11s - Published < > Embed
Mark Sievers new trial motion

Mark Sievers new trial motion

Mark Sievers is due in court Wednesday.

We know his defense has requested a new trial.
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Mark Sievers new trial motion

JESSICA ALPERN IS LIVE AT THELEE COUNTY COURTHOUSE AHEAD OFALL OF THIS.IN JUST A FEW HOURS WE EXPECTHIM TO GO BEFORE A JUDGE.AND WE KNOW DESPITE THE RECENTDEATH SENTENCE HE RECEIVED, HISATTORNEYS ARE REQUESTING A NEWTRIAL.RIGHT NOW -- MARK IS BACK IN LEECOUNTY CUSTODY.TAKE A LOOK AT HIS LATEST MUGSHOT.IT WAS TAKEN A COUPLE DAYS AGO,AHEAD OF TODAY’S COURT DATE.WE DO ANTICIPATE IT’S THATMOTION FOR A NEW TRIAL THAT’LLBE DISCUSSED.LEGAL EXPERTS WE’VE SPOKEN WITHSAY AS FAR AS WHAT WE CANEXPECT...IT’LL BE JUDGE KYLE -- THE SAMEJUDGE WHO SENTENCED MARK SIEVERSTO DEATH -- THAT HE GOES BEFORETODAY.IT’S POSSIBLE HE MIGHT RESERVERULING AND ISSUE A DECISIONLATER.BUT LEGAL EXPERTS SAY THEY’D BESURPRISED IF THE REQUEST ISANYTHING BUT DENIED.HOWEVER, MARK SIEVER’S ATTORNEYSARE ARGUING THAT THE ONLY DIRECTEVIDENCE OF HIM BEINGINVOLVED... CAME FROM CURTISWAYNE WRIGHT, WHO SIEVER




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