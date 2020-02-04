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'Tommy' Starring Edie Falco Premieres Thursday On CBS3

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'Tommy' Starring Edie Falco Premieres Thursday On CBS3Catch the series premiere tonight at 10 p.m.
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'Tommy' Starring Edie Falco Premieres Thursday On CBS3

WELL, EMMY AWARD WINNINGACTRESS EDDIE FALL CO PLAYEDROLLS LIKE CARMELLA SOPRANOAND NURSE JAKE.NOW SHE IS TAKING ON ADIFFERENT ROLE THAT PREMIERSTONIGHT ON CBS.I'M ABIGAIL THOMAS USUALLYJUST TOMMY.THAT IS RIGHT, SHE ISPLAYING FIRST FEMALE PER LESSCHIEF FOR LOS ANGELES.I HAD A CHANCE TO SIT DOWNWITH EDDIANNE ASKED HER WHATIT WAS LIKE PLAYING ACHARACTER ON THE OTHER SIDE OFTHE LAW.IS THERE SOMETHING NICEABOUT BEING A LAWFUL CITIZENIN THIS THING.THE IDEA OF HAVING A PERSON INCHARGE WHO HAS A REALLYACCURATE MORAL COMPASS IS ITHINK OF COMFORT TO SOMEPEOPLE.YOU CAN CATCH SERIES



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