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Delhi polls 2020: AAP cites videos to back claims that efforts to tamper EVMs being made |OneIndia

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Delhi polls 2020: AAP cites videos to back claims that efforts to tamper EVMs being made |OneIndia

Delhi polls 2020: AAP cites videos to back claims that efforts to tamper EVMs being made |OneIndia

CONG ON POST-POLL ALLIANCE WITH AAP: DEPENDS ON ELECTION RESULTS, DELHI POLLS: AAP CITES VIDEOS, SAYS VOTING MACHINES TAMPERED, RSS LEADER: THOSE WHO WANT TO WORK FOR INDIA, MUST WORK FOR HINDUS, GOA ARCHBISHOP: CAA IS DIVISIVE & DISCRIMINATORY, REVOKE IMMEDIATELY GERMAN STUDY: INDIA AMONG 20 COUNTRIES LIKELY TO IMPORT CORONAVIRUS, SC: STATE NOT BOUND TO GIVE RESERVATION IN GOVERNMENT JOBS, PROMOTIONS BJP: EXIT POLLS NOT EXACT, FEB 11th RESULTS WILL SHOCK EVERYONE, CORONAVIRUS KILLS OVER 800 IN CHINA, EXCEEDS SARS DEATHS WORLDWIDE.
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FarooqmoinMoin

Farooq Moin After Delhi Polls, AAP Cites Videos, Says Voting Machines Tampered https://t.co/Mu6e5GGJDA via @ndtv 5 minutes ago

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Vikram Mann وکرم منن Delhi Election 2020: After Polls, AAP's Sanjay Singh Cites Videos, Says Voting Machines Tampered Oh my god. Dear ⁦… https://t.co/3M7h4j6EDe 8 minutes ago

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