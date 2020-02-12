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CBS News Projecting Senator Bernie Sanders As Winner Of New Hampshire Democratic Primary

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CBS News Projecting Senator Bernie Sanders As Winner Of New Hampshire Democratic PrimaryJan Carabeo reports.
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CBS News Projecting Senator Bernie Sanders As Winner Of New Hampshire Democratic Primary

TRAVELING SOUTHBOUND HEREWAITING TO OPEN UP THE TACKPAL.JANELLE, BACK TO YOU.NOW, TO CAMPAIGN 2020 ITWAS A CLOSE ONE BUT CBS NEWSIS PROJECTING SENATOR BERNIESANDERS AS WINNER OF THE NEWHAMPSHIRE DEMOCRATIC PRIMARY."EYEWITNESS NEWS" REPORTERJAN CARABAO'S LIVE IN THE NEWSCENTER WITH THE DETAILS ON THERACE AND LONG ROAD AHEAD, GOODMORNING, JAN.REPORTER: THERE ARE CLEARWINNERS AND LOSERS IN THISPRIMARY.BERNIE SANDERS, PETE BUTTIGIEGAND AMY KLOBUCHAR ARE AT THETOP.ON THE FLIP SIDE JOE BIDENLEFT NEW HAMPSHIRE EARLYBEFORE THE RESULTS ENROLLEDIN.THANK YOU NEW HAMPSHIRE.REPORTER: BERNIE SANDERS ISCONFIDENTLY LOOKING AHEADTODAY AFTER LAST NIGHT'SPRIMARY IN NEW HAMPSHIRE.WE'RE GOING TO NEVADA,WE'RING TO GO SOUTH CAROLINAAND WE WILL WIN THESE STATESAS WELL.REPORTER: CBS NEWSPROJECTIONS VERMONT SENATORWON FIRST IN THE NATIONWE ARE GOING TO UNITETOGETHER AND DEFEAT THE MOSTDANGEROUS PRESIDENT IN THEMODERN HISTORY OF THISCOUNTRY.REPORTER: COMING IN A CLOSESECOND FORMER SOUTH BEND MAYORPETE BUTTIGIEG.THE CAMPAIGN THAT SOME SAIDSHOULDN'T BE HERE AT ALL HASSHOWN THAT WE ARE HERE TOSTAY.REPORTER: MINNESOTA SENATORAMY KLOBUCHAR TOOK THIRD.SHE GAINED MOMENTUM IN THEGRANITE STATE AFTER A SOLIDDEBATE PERFORMANCE LAST WEEK.HELLO, AMERICA I'M AMYKLOBUCHAR AND I WILL BEATDONALD TRUMP.REPORTER: NEW HAMPSHIREDELIVERED SOME BLOWS AS WELL,SENATOR MICHAEL BENNET ANDANDREW YANG SUSPENDED THEIRCAMPAIGN.OTHERS ARE HOPING FOR BETTERRESULTS.WE ARE TWO STATES IN.REPORTER: SENATOR WARRENWARNED HER FELLOW CANDIDATESIN THE TO GO NEGATIVE ASPRESSURE TO STAY IN THE RACERISES.WE WIN WHEN WE COMETOGETHER.REPORTER: MEANTIME FORMERVICE-PRESIDENT GENTLEMENBIDEN, FINISHED A DIFFICULTIESA INTEREST 30ING FIFTH, HELEFT THE STATE EARLY TO RALLYSUPPORT IN SOUTH CAROLINA WHENI COME FROM THAT IS OPENINGBELL IN THE CLOSING BELL.REPORTER: GOOD NEWS FOR ALLDEMOCRATIC CAN TATE VOTERTURNOUT WAS HIGHER THEN ITWASES IN 2016.IT LOOKS LIKE ELECTABILITY ISKEY POINT EXIT POLLS SHOW MORETHAN 60 PERCENT OF VOTERS SAYTHEY PREFER A NOMINEE WHO CANBEAT PRESIDENT TRUM TOP ONETHEY AGREE WITH ON MAJORISSUES.PRESIDENT TRUMP COASTED TOVICTORY IN THE REPUBLICANPRIMARY, THE NEXT CONTEST IS



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ReneeGivens10

ReneeGivens RT @WEHTWTVWlocal: ABC News and CNN are both projecting Senator Bernie Sanders as the winner in New Hampshire's Democratic primary Tuesday… 15 minutes ago

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Eyewitness News ABC News and CNN are both projecting Senator Bernie Sanders as the winner in New Hampshire's Democratic primary Tue… https://t.co/TxjecqiVF7 8 hours ago


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