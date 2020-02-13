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Vice President Joe Biden getting life from famous 'Hudson River' pilot

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 01:18s - Published < > Embed
Vice President Joe Biden getting life from famous 'Hudson River' pilot

Vice President Joe Biden getting life from famous 'Hudson River' pilot

Vice President Joe Biden is set to rally early voters ahead of Nevada's 2020 Presidential Caucus.
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Vice President Joe Biden getting life from famous 'Hudson River' pilot

IN -2- THOUSAND -9- ..HE'S HOPING TO GIVE...VICE PRESIDENT JOE BIDEN ALIFT...AT A CAMPAIGN EVENT.....IN HENDERSON...13 INVESTIGATIVE REPORTER.....JOE BARTELS IS LIVE.....NEAR GREEN VALLEY AND HORIZONRIDGE PARKWAYS... JOE...THIS IS AN EARLY VOTING EVENT??YES..THIS YEAR..EARLY CAUCUS VOTING STARTSTOMORROW..AND GOES THROUGH MONDAY...VICE PRESIDENT JOE BIDEN..WILL BE HERE..TONIGHT TOTRY AND RALLY SUPPORT...AFTER SOME DISAPPOINTINGRESULTS IN THE FIRST TWOPRIMARIES...AND HE'S HOPING SOME PILOT STARPOWER WILL HELP...CAPTAIN SULLY SULLENBERGER..SOARED TO NATIONWIDE ACCLAIM..AND POPULARITY..FOR LANDING A CRIPPLED U-SAIRWAYS...PASSENGER JET..WITH155 SOULS ON BOARD INTO THEHUDSON RIVER IN JANUARY 2009EVERYONE SURVIVED...SINCE THEN..SULLENBERGER HAS KEPT A HIGHPUBLIC PROFILE.SPEAKING OUT ABOUT AIRLINESAFETY..

AND POLITICS..HE'S HERE IN HENDERSON..FOR VICE PRESIDENT JOE BIDEN..WHO NEEDS A DECENT NEVADACAUCUS FINISH...AFTER FINISHING IN A DISTANT4TH PLACE IN IOWA..AND FIFTH PLACE IN NEWHAMPSIRE..THE EVENT STARTS AT 5-30 HEREIN HENDERSON..AND WE HOPE TO HEAR FROMSULLENBERGER AT 6 PM.REPORTING LIVE JOE BARTELS 13ACTION NEWS.JUST A DAY AFTER THE CULINARY




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geraldthorp3

gerald thorp @grimmunity @BreezeBoutique1 @DonaldJTrumpJr @USGAO @gao Biden was the Vice President of the USA. Saying if the pro… https://t.co/s8nzDydxnO 2 hours ago

freedomCBN

Raul RT @Airbornex82nd: Lol ⁦@JoeBiden⁩ just because you were Vice President to worst president in history, or being in congress over 30 plus y… 9 hours ago

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Cheryl Campbell RT @IsaacDovere: Bloomberg ads aren’t just getting under Trump’s skin, according to pool report from Biden’s fundraiser in New York tonight… 11 hours ago

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Edward-Isaac Dovere Bloomberg ads aren’t just getting under Trump’s skin, according to pool report from Biden’s fundraiser in New York… https://t.co/7m1q8sZZEk 22 hours ago

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toynua felder Give. trump. What. He. Does't. WANT!! Vice President Joe Biden!! trump is always getting what he want. Stop It P… https://t.co/M8EHS6ZlmW 1 day ago

tmq45

Jim Quinn @DailyCaller Hunter Biden is trash. How bad? His dad, as Vice President, couldn’t save him from getting kicked out… https://t.co/jZSJ9yJL9i 1 day ago

Patrick04910825

Patrick Jackson @politico I saw this coming with Joe Biden with the media bolting up his head thinking because he was Vice Presiden… https://t.co/cm997yDRhr 1 day ago

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stephen branham RT @VanityFair: It’s hard to spin fifth place, but the former vice president is putting on a brave face as panic sets in for his campaign’s… 2 days ago


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