Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Five teams advance in girl's soccer semi-finals

Five teams advance in girl's soccer semi-finals

Video Credit: 23ABC News | Bakersfield - Duration: 01:42s - Published < > Embed
Five teams advance in girl's soccer semi-finalsFive teams advance in girl's soccer semi-finals
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Five teams advance in girl's soccer semi-finals

VALENTINES DAY WAS SOCCER VALLEYPLAYOFF GAMES.WELL.

.

.FOR THOSE WHO LOVEYOURSELVES SOME SOCCER.

.MANY GIRLS TEAMS AROUND TOWNWERE PLAYING IN THEQUARTERFINALS TONIGHT WITH HOPESOF REACHING THESEMIS.WHAT SOUNDS SWEETER THAN THAT.DIVISION ONE.

.

.SCORELESS ATTHE HALF.LIBERTY FRESHMAN DALLASWILLIFORD.

.

.PATSUP 1-0BUT YOU KNOW WHAT MAKES YOURHEART SKIP A BEAT.

.

.ARESPONSE.STOCKDALE ALAJANDRA ANDALONSHOOTS...DEFELECTED AND IT'S IN.

.

.TIED ATONE.WILLIFORD HAS MORE LATER.

..LIBERTY CORNER KICK BEAUTIFULSERVICE RIGHT TO WILLIFORD...WHO'S READY WITH THE ONETOUCH... 2-1.PATS POUR IT ON FROM THERE.

..WINNING 4-2 THE FINAL.2ND RANKED RIDGVIEW HOSTINGNUMBER 7 YOSEMITE .

.INDIVISION THREE.IN A 1-1 TIE --THE WOLF PACK HADTHEIR CHANCES TO SCORE BUTTHEY COULD NOT CONVERTYOSEMITE ON THE OTHER HAND DID-- EMILY RICH SETS UP CAMBRIAWILLIAMSTHE BADGERS TAKE A 2-1 LEAD ANDDIDN'T LET IT GOTHEY DEFEAT RIDGEVIEW 3 TO 1 ANDKNOCK THE WOLFPACK OUTOF THE POST SEASONHERE ARE THE TEAMS WE HAVEMOVING OND1 - - THE 5 SEED PATRIOTS ATNUMBER 1 CLOVIS NORTHD2 -- TOP RANKED CENTENNIALHOSTING NUMBER 5 HANFORDD4 -- 4TH RANKED EAST TRAVELINGTO NUMBER 1 SIERRA PACIFICD6 - - 3 SEED RIVERDALE ATNUMBER 2 ARVIND6 -- NO.

5 MIRA MONTE DOWNSOUTH AGAINST NUMBER 1FRAZIER MOUNTAIN




You Might Like


Tweets about this

Bakocom

Bako.com Five teams advance in girl's soccer semi-finals - Video https://t.co/zkHpAoCMG9 #Bakersfield 📰 https://t.co/wNp20j9Hnk 22 hours ago

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.