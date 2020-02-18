HSBC cutting 35,000 jobs worldwide

THIS IS BREAKINGWHILE YOU WERESLEEPING.ONE OF THE REGIONSLARGEST PRIVATE-SECTOR EMPLOYERS--IS CUTTING ABOUT35-THOUSAND JOBS ASPART OF A MAJOROVERHAUL OF ITSBUSINESSOPERATIONSWORLDWIDE.HSBC REPORTINGOVERNIGHT ITSPROFITS DROPPED BY33 PERCENT IN 2019.THE LONDON-BASEDBANK HAS OFFICES INDOWNTOWN BUFFALOAND DEPEW--WHERE ABOUT 3,000PEOPLE WORWE DON'T KNOW IFANY WORKERS HEREIN WNY -- WILL BEAFFECTED.WE'LL BE WORKINGTO GET YOU ANSWERSTHROUGHOUT THEDAY.MAKE SURE YOUCHECK IN W
HSBC said on Tuesday it would shed $100 billion in assets, slashing the size of its investment bank and revamping its U.S. and European businesses - in a drastic overhaul that will mean 35,000 jobs cut..