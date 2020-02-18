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HSBC cutting 35,000 jobs worldwide

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HSBC cutting 35,000 jobs worldwideHSBC is reporting overnight that its profits dropped by 33 percent in 2019
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HSBC cutting 35,000 jobs worldwide

THIS IS BREAKINGWHILE YOU WERESLEEPING.ONE OF THE REGIONSLARGEST PRIVATE-SECTOR EMPLOYERS--IS CUTTING ABOUT35-THOUSAND JOBS ASPART OF A MAJOROVERHAUL OF ITSBUSINESSOPERATIONSWORLDWIDE.HSBC REPORTINGOVERNIGHT ITSPROFITS DROPPED BY33 PERCENT IN 2019.THE LONDON-BASEDBANK HAS OFFICES INDOWNTOWN BUFFALOAND DEPEW--WHERE ABOUT 3,000PEOPLE WORWE DON'T KNOW IFANY WORKERS HEREIN WNY -- WILL BEAFFECTED.WE'LL BE WORKINGTO GET YOU ANSWERSTHROUGHOUT THEDAY.MAKE SURE YOUCHECK IN W



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Opening Quote: HSBC cuts tens of thousands of jobs in restructuring

Your morning City briefing on companies in the news, job moves and what’s happening in the markets
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calumf1991

Calum Fairweather Oh jeez, another bad day for the HSBC Holdings plc share price today in London. They’re gonna be cutting 35,000 job… https://t.co/BdqwSKyWDc 8 minutes ago

lloydrobinson4

lloyd robinson RT @KatieMorseNews: JOB CUTS: Overnight we learned HSBC is cutting about 35,000 jobs WORLDWIDE. No word on if WNY workers will be impacted.… 6 hours ago

Nathe__

𝙡𝙤𝙬 𝙚𝙣𝙚𝙧𝙜𝙮 (𝙗𝙞𝙜 𝙡𝙚𝙖𝙜𝙪𝙚) HSBC cutting tens of thousands of jobs worldwide after annual profits plunged 33%. They say that the coronavirus an… https://t.co/gdD8xrA1Uj 6 hours ago

KatieMorseNews

Katie Morse JOB CUTS: Overnight we learned HSBC is cutting about 35,000 jobs WORLDWIDE. No word on if WNY workers will be impac… https://t.co/V73NOl1zEd 7 hours ago

WKBW

7 Eyewitness News JUST IN: HSBC is cutting about 35,000 jobs as part of a major overhaul of its business operations worldwide https://t.co/WpVJRaRSm1 7 hours ago


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Credit: Reuters Studio     Duration: 01:21Published

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