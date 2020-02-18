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Buffalo State College bucking trend in enrollment of future teachers, daycare providers

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Buffalo State College bucking trend in enrollment of future teachers, daycare providers

Buffalo State College bucking trend in enrollment of future teachers, daycare providers

On college campuses nationwide, enrollment among education majors is declining.

That includes early childhood education majors who, upon graduation, could staff daycare programs. Buffalo State College is bucking that trend
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Buffalo State College bucking trend in enrollment of future teachers, daycare providers

WE CONTINUE NOWWITH OURINVESTIGATIONDAYCARE SERIES--AND ON COLLEGECAMPUSESNATIONWIDE--ENROLLMENT IN"EDUCATION" ISDECLINING.THAT INCLUDES"EARLY CHILDHOODEDUCATION"--WHICH ULTIMATELYPROVIDES STAFF FORDAYCARE PROGRAMS.BUT ONE SCHOOL INBUFFALO IS BUCKINGTHE TREND.1.11 I'VE ALWAYS BEENCONNECTED TOCHILDREN, SINCE I WASYOUNG 1.13MARQUITA WIRT JUSTGRADUATED FROMBUFFALO STATECOLLEGE--WITH HER MASTERSDEGREE INEDUCATION--LOOKING TO ONE DAYOPEN HER OWN IN-HOME DAYCARE...WHERE AS SO MANYOTHERS ARECHOOSING TO DOSOMETHING ELSE.8.41 I FEEL LIKE A LOTOF PEOPLE ARERUNNING AWAY FROMDAYCARE BECAUSE OFTHE PAY RATE OR NOTHAVING THE HOMES TOCREATE THEM OR IT'STOO EXPENSIVE 8.52PAY IS A MAJORFACTOR FOR SOME OFTHE RESISTANCE TOENROLL IN EARLYCHILDHOODEDUCATION.CHILDCARE AWAREAMERICA, ANADVOCACY GROUP,REPORTS:"IT'S DIFFICULT TORECRUITCREDENTIALED CHILDCARE PROFESSIONALSWHEN COMPENSATIONIS SO LOW"--AN AVERAGE OF $10.72AN HOUR IN 2015.5.42 WE HAVE TOSURVIVE AND WE WANTTO MAKE ENOUGH TOSUPPORT OURSELVESAND OUR FAMILIES, ORFUTURE FAMILIES, BUT ITHINK WHEN IT OCMESTO TEACHING, IT'S NOTJUST ABOUT WHATYOU'RE GETTING PAIDTO DO.

WHEN I SEE MYKIDS, I KNOW I DON'TTHINK ABOUT WHAT MYPAY IS GOING TO BEWHEN IT COMES -- ITHINK ABOUT THE JOYTHEY GET WHEN THEYSEE ME AND I SEETHEM.

6.04THE NATIONAL CENTERFOR EDUCATIONSTATISTICS SHOWSBETWEEN 2012 AND2017--COLLEGEENROLLMENT INEDUCATION DROPPEDFROM MORE THAN105-THOUSANDSTUDENTS--TO JUST OVER 85-THOUSAND.THAT'S A 19-PERCENTDROP.AT BUFF STATE,SCHOOL OFEDUCATION DEAN DR.WENDY PATERSONCALLS THIS THESMILEY FACE--HAPPILY SHOWCASINGEDUCATIONENROLLMENT--INCLUDING EARLYCHILDHOODEDUCATION--ON THE UPSWING.16.UDENTSCOMING IN NOW, INGREATER NUMBERS...YOU OUR ORFIVLY,THERE SHOULD BVIDERS OUTTHERE - RIGHERESHLLEGE ISRESPONDING TOTEACHING THEBUSIWIRT ARSCHOOL.8.15 I JUST NG THAT I CANANDFAMILIES BE THE8.212AN DO WHAT I'MDOING.

2.27 BUFFALO STATEBUFFALO STATECOLLEGE HAS ABOUT900 EDUCATIONSTUDENTS--ENROLLED BETWEENUNDERGRADUATE ANDGRADUATEPROGRAMS.BUFF STATE ALSOOFFERS A MASTERSDEGREE AND TWOCERTIFICATIONS--OVER THE COURSEOF FIVE YEARS.YOU CAN SE MY FULLINVESTIGATIONDAYCARE SERIESRIGHT NOW --UNDER THE I-TEAMSECTION OF WKBWDOT CO




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