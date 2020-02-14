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Former Mumbai Police Chief Rakesh Maria makes explosive revelations in memoir|OneIndia News

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Former Mumbai Police Chief Rakesh Maria makes explosive revelations in memoir|OneIndia News

Former Mumbai Police Chief Rakesh Maria makes explosive revelations in memoir|OneIndia News

FORMER MUMBAI POLICE CHIEF RAKESH MARIA HAS BLOWN THE LID OFF MANY CASES THAT HE HANDLED DURING HIS TENURE.

IN HIS MEEMOIR 'LET ME SAY IT NOW' MARIA HAS MADE MANY EXPLOSIVE REVELATIONS.

THE FORMER TOP COP HAS CLAIMED THAT THE LASHKAR-E-TAIBA HAD PLANNED TO PROJECT THE 26/11 MUMBAI TERROR ATTACK AS A CASE OF HINDU TERROR.

HE WROTE THAT AJMAL KASAB HAD TIED A RED THREAD WHICH IS SIGNIFICANT IN HINDUISM ON HIS WRIST AS PART OF THE ISI CONSPIRACY AND A FAKE IDENTITY CARD WITH HIS NAME AS SAMEER DINESH CHAUDHARY WAS ALSO RECOVERED FROM HIM.

AS PER THE ID CARD, HE WAS SAID TO HAVE BEEN A STUDENT OF A COLLEGE IN HYDERABAD AND A FAKE BANGALORE ADDRESS WAS ALSO GIVEN.
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ADVAMIT82

Amit Rana RT @swati_gs: Former Mumbai police chief Rakesh Maria has said in his new book ‘Let Me Say It Now’, that Lashkar-e-Taiba had planned for Aj… 3 minutes ago

piya_kohli

খাটি অসমীয়া 💕💞 | Former Mumbai Police Commissioner Mr. Rakesh Maria has revealed his version of events leading up to and after how h… https://t.co/eyB9yWATS3 12 minutes ago

panickertweets

#PanickerSupportsCAA RT @CenobiteMonk: Former Mumbai Police Chief Rakesh Maria in his new book 'Let Me Say It Now' has revealed that 26/11 Mumbai terror attack… 16 minutes ago

BS_Prasad

Saravanaprasad Balasubramanian RT @shreikanth: Serious question. Why was former Mumbai police chief quiet about Kasab for 11 years? 2 hours ago


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