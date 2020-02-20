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Jupiter man accused of sending pornography to girls in Martin County

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Jupiter man accused of sending pornography to girls in Martin County

Jupiter man accused of sending pornography to girls in Martin County

A Jupiter man was arrested after being accused of sending child pornography to multiple middle school students in Martin County.

Coltin Rylie Plummer, 27, is facing one federal charge of distribution of child pornography.
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Jupiter man accused of sending pornography to girls in Martin County

SENDING SEXUALLY EXPLICITVIDEOS TO MORE THAN A DOZENLOCAL MIDDLE SCHOOLERS.

ANDTONIGHT - MARTIN COUNTSHERIFF WILLIAM SNYDER SAYSITVICTIMS.THIS MAN -- 27-YEAR- OLDCOLTIN PLUMMER -- IS FACINGFEDERAL CHARGES.

DETECTIVESSAY THE VICTIMS WOULD ACCEPTAN INVITATION TO CONNECT ONSNAPCHAT& THEN A SHORT TIMELATER WOULD GET DISTURBINGMESSAGES.

THROUGH THE APP, THESUSPECT WOULD THEN KNOW THEVICTIM'S LOCATION...“WHAT WAS PARTICULARLYALARMING TO US ABOUT THIS CASEWAS THAT HE LET VICTIMS KNOWHE KNEW WHERE THEY LIVED ANDTHAT HE WAS THREATENING TO DOTHEM BODILY HARM BY COMING INAND QUOTING HIM“RAPITHE”.) THE SHERIFF SAYSPLUMMER HAS CONFESSED ANDWRITTEN AN APOLOGY LETTER TOHIS VICTIMS. AGENCIES IN OHIOAND SOUTH CAROLINA HAVEREACHED OUT TO THE MARTINCOUNTY SHERIFF'S OFFICEBECAUSE THEY SAY THEY AREINVESTIGATING SIMILACOMPLAINTS ABOUT THE SUSPE




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