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Slugfest At Democratic Presidential Debate In Las Vegas

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 02:23s - Published < > Embed
Slugfest At Democratic Presidential Debate In Las VegasAlexandria Hoff reports.
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Slugfest At Democratic Presidential Debate In Las Vegas

THE OTHERS ARE 35-YEAR-OLDABLIEN IN A DAMATOAND33-YEAR-OLD TIMOTHY CUNNINGHAM.NO WORD ON THE RELATIONSHIP.A FLOOD FEST AT THEPRESIDENTIAL DEBATE IN LASVEGAS.THE CANDIDATES TOOK AIM AT EACHOTHER DURING SOME VERY FIERYEXCHANGES.ALEXANDRIA HOFF IS IN OURSATELLITE CENTER WITH DETAILS.ALEX?FIERY, INDEED, THERE WAS ANEW FACE, MICHAEL BLOOMBERGLARGELY SAT OUT OF PRIMARYCAMPAIGNING IN PLACES LIKE IOWAAND NEW HAMPSHIRE, OPTING TOFOCUS ON A NATIONAL AD CAMPAIGNAND SWING STATES, HIS PRESENCECLEARLY BROUGHT A NEW DYNAMIC TOTHE DEBATE.BEFORE ANY WORDS WERE EXCHANGED.THE ATTENTION WAS ANYWHERE ONFORMER NEW YORK CITY MAYORMICHAEL BLOOMBERG.I'M A FILL AM PIST.Reporter: THE SAME POLLINGPLACED BLOOMBERG IN SECONDBEHIND SENATOR BERNIE SANDERS.EVERYBODY WANTS TO BE TRUMP.WE TALKED ABOUT STOP AND FRISKAND THE WORKPLACE THAT MAYORBLOOMBERG ESTABLISHED.BUT MAYBE WE SHOULD ASK HOWMAYOR BLOOMBERG IN 2004SUPPORTED GEORGE BUSH FORPRESIDENT.WHO ARE WE TALKING ABOUT, AMAN WHO CALLS WOMEN LESBIANS.Reporter: FORMER BLOOMBERGREMAINED A CONSTANT CRITICISM.HE HAS NOT MANAGED HIS CITYVERY WELL WHEN HE WAS THERE.HE DIDN'T GET A WHOLE LOT DONE.HE HAD STOP AND FRISK THROWINGCLOSE TO 5 MILLION BLACK MEN UPAGAINST THE WALL.Reporter: BUT THE CANDIDATESDID IN THE HOLD BACK EITHER.Reporter: THE FOCUS OF THEEVENING REMAINED ON ELECTABILITY TO.I'M THE ONE ON THIS STAGETHAT HAD THE HIGHEST VOTERTURN-OUT OF ANY STATE IN THECOUNTRY WHEN I LED THE TICKET ASWELL AS BRINGING IN RURAL ANDSUBURBAN VOTERS.WE COULD WAKE UP TWO WEEKSFROM TODAY, THE DAY AFTER SUPERTUESDAY, AND THE ONLY CANDIDATELEFT STANDING WILL BE BERNIESANDERS AND MIKE BLOOMBERG, THE



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