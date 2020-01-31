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Continued dry conditions for much of the central coast.

Video Credit: KSBW - Duration: 04:23s - Published < > Embed
Continued dry conditions for much of the central coast.KSBW chief meteorologist Lee Solomon has your local weather forecast.
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Continued dry conditions for much of the central coast.

THE AREA FROM EARLIERTODAY.

THE SANTA CRUZMOUNTAINS ANDCOASTAL AREAS FROMSANTA CRUZ TO APTOS,THE SALINAS VALLEINCLUDING SALINA,SOLEDAD GONZALES ANDKING CITY AND THESANTA CLARA VALLEYINCLUDING MORGAN HILLAND GILROYSHOW WHERE THECLOUDS AND HIGH ANDLOW PRESSURE SYSTEMSARE AND IF ANY RAIN ISHAPPENING IN THE STATECURRENTLYHERE IS A LOOK AT STATETEMPERATURES.HERE IS A LOOK AT THE24 STATE TEMPERATURECHANGEHERE IS A LOOK AT THESTATE SATELLITEOVERVIEW.

YOU CAN SEEWHERE THE CLOUDS,RAIN AND SNOW ARE ONTHE MAP.FUTURECAST SHOWSWHEN THE CLOUDS ANDRAIN MAY ARRIVE IN THECOMING DAYS.

ALONGTHE WEST COAST ANDCALIFORNIA SUNSHINEAND AREAS OF BAY FOGFOR THE NEXT FEW DAYSHERE IS A LOOK AT YOURFORECAST FOR TONIGHTAND TOMORROWINCLUDING HIGHTEMPERATURES AND ANYRAIN CHANCES.AVERAGE TEMPS AREEXPECTEDHERE IS A LOOK ATEXPECTED HIGHTEMPERATURES ACROSSOUR ENTIRE REGIONINCLUDING THE SANFRANCISCO BAY AREA,THE SANTA CRMOUNTAINS ANDCOASTAL AREA FROMSANTA CRUZ TO APTOS,THE SALINAS VALLEINCLUDING SALINA,SOLEDAD GONZALES ANDKING CITY AND THESANTA CLARA VALLEYINCLUDING MORGAN HILLAND GILROYCLEAR SKIES WITH AREASOF BAY FOG TONIGHTLOCAL TEMPS WILL BEMILD OVERNIGHTHERE IS A LOOK AT YOURKSBW 8 DAY FORECASTINCLUDING EXPECTEDHIGH TEMPERATURESFOR OUR COASTAL ANDINLAND AREAS, SKYCONDITIONS AND ANYRAIN CHANCES.NO RAIN AND AVERAGETEMPS OVER THE NEXTFEW DAYS.#HERE IS YOUR KSBWWEATHER QUIZ FORTODAY AGAIN...READ QUESTION ANDANSWERS ON GRAPHIC.TODAY AGAIN...READ QUESTION ANDANSWERS ON GRAPHIC




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