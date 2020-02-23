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13 First Alert Las Vegas morning forecast | Feb. 24, 2020

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13 First Alert Las Vegas morning forecast | Feb. 24, 2020The Feb. 24, 2020, morning weather forecast for Las Vegas.
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13 First Alert Las Vegas morning forecast | Feb. 24, 2020

60S.GUSTS IN LAS VEGAS WILL HIT 25MPH BUT LAKE MEAD, BOULDERCITY, THE COLORADO RIVERVALLEY, AND LAUGHLIN COULD SEEGUSTS OF 30-40 MPH SO A LAKEWIND ADVISORY IS POSTED FORTUESDAY IN THOSE AREAS.CALM ON WEDNESDAY AS HIGHSREMAIN IN THE LOW 60S.A REBOUND TO THE LOW 70STHURSDAY AND FRIDAYAS WE CONTINUE TO ENJOY QUIETCONDITIONS.OUR NEXT SYSTEM DELIVERS WINDOVER THE WEEKEND.SOUTHWEST GUSTS OF 25-30 MPHWILL ACCOMPANY A HIGH OF 75ON SATURDAY AND 70 ON SUNDAY.MORE CALORIES-V




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