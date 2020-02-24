Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Local students remember pioneering mathematician Katherine Johnson

Local students remember pioneering mathematician Katherine Johnson

Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 02:04s - Published < > Embed
Local students remember pioneering mathematician Katherine Johnson

Local students remember pioneering mathematician Katherine Johnson

The world of science is mourning the loss of pioneering black mathematician Katherine Johnson.

She worked on NASA's early space missions and was portrayed in the film "Hidden Figures".

Her contributions inspired young minds here in WNY.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Local students remember pioneering mathematician Katherine Johnson

AS WE MENTIONEDJUST A SHORT TIMEAGO...THE WORLD OFSCIENCE IS MOURNINGTHE LOSS OFPIONEERING BLACKMATHEMATICIAKATHERINEJOHNSON...SHE WORKED ONNASA'S EARLY SPACEMISSIONS AND WASPORTRAYED IN THEFILM "HIDDENFIGURES"... WHICWAS ABOUT BLACKWOMEN WORKING INTHE AEROSPACEINDUSTRY.TONIGHT 7EYEWITNESS NEWSREPORTER TAYLOREPPS LOOKS AT THEIMPACT THISINCREDIBLE WOMANHAS LEFT BEHIND..RIGHT HERE INWESTERN NEW YORK..MEET THE BUFF-SCI-BORGS..A GROUPSTUDENTS FROM THEBUFFALO ACADEMY OFSCIENCE..SUMYA "WE'RE PART OFTHE BUILDINGPROCESS AND THECODING AND MAKINGTHE ROBOT MOVE."MS. TABOR "WEDESIGN, BUILDPROGRAM AND THENCOMPETE WITH THEROBOT AND MY GIRARE AMAZING AT IT."THESE GIRLS ALLSTUDYSTEM..SCIENCE,TECHNOLOGY,ENGINEERING ANDMATH..WHICH IS STILL AMALE-DOMINATEDFIELD.MS. TABOR "WOMENARE EXTRAORDINARILYUNDERREPRESENTEDIN THE STEM FIELD IDON'T KNOW WHY.SOME OF OUR GIRLSARE JUST BRILLIANT."SUMYA "I KIND OF WANTTO PROVE A POINT YOUKNOW?

BECAUSE I'MALSO A GIRL OF COLOR,I WANTED TO PROVETHAT I COULD DO IT."JUST LIKE KATHERINJOHNSON..ONE OFTHE FIRST AFRICANAMERICAN WOMEN TOWORK FOR NASA.SHE'S A PIONEERTHE STEM FIELD..YOU MAY REMEMBERHER STORY FROM THEMOVIE HIDDFIGURES..ALIFA "SHE IS GENIUS.REALLY GENIUS.ACCORDING TO NASA,JOHNSON PASSEDAWAY MONDAYMORNING..MS. TABOR "SHE PAVEDTHE WAY FOR WOMENTO COME INTO STEMFIELDS AND TO EXCEL.SHE'S JUST A HERO TOANYBODY.IVELIS "WITHOUT HERGIRLS WOULDN'TREALLY GET NOTICEDMUCH."TAYLOR "KATHERINEJOHNSON SERVES AS ACONSTANTINSPIRATION FORTHESE STUDENTS.JUST TAKE A LOOK ATHOW THEY DECORATEDTHE CLASSROOMDOOR."ALIFA "I THINK SHE ISLIKE ONE OF THEGREATEST WOMEN ANDSHE SETS THEEXAMPLE FOR HOWGIRLS CAN ROCK."SUMYA "THANK YOUFOR DOING WHAT YOUDID.

FIGHTING AND NOTGIVING UP AND GIVINGUS THE OPPORTUNITYTO DO WHAT WE CANDOMS. TABOR "SHE DID IT,SHE PERSEVERED, SHEDIDN'T GIVE UP ANDTHAT'S WHAT I TELL MYGIRLS.

YOU DON'TQUIT."IN BUFFALO, TAYLOREPPS, 7EWN.




You Might Like


Tweets about this

WKBW

7 Eyewitness News As many mourn the loss of "Hidden Figure" Katherine Johnson, local students are reflecting on her legacy.… https://t.co/0oSbGHCRd8 32 minutes ago


Recent related videos from verified sources

Renowned NASA Mathematician Katherine Johnson Dead at 101 [Video]Renowned NASA Mathematician Katherine Johnson Dead at 101

Renowned NASA Mathematician Katherine Johnson Dead at 101 NASA Administrator Jim Bridenstine confirmed her death via Twitter on Monday. Jim Bridenstine, via Twitter Jim Bridenstine, via Twitter Johnson..

Credit: In The Know Wibbitz     Duration: 01:16Published

NASA pioneer Katherine Johnson dies at 101 [Video]NASA pioneer Katherine Johnson dies at 101

Katherine Johnson, the black NASA mathematician portrayed in the film "Hidden Figures" for her key role in sending humans to the moon, died on Monday (February 24) at the age of 101. Tamara Lindstrom..

Credit: Reuters Studio     Duration: 01:08Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.