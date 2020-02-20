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Health Headlines - 2-26-20

Video Credit: FOX 47 News Michigan - Duration: 01:59s - Published < > Embed
Health Headlines - 2-26-20

Health Headlines - 2-26-20

In today's health headlines we talk about how President Trump is having VP Pence lead the effort on efforts to keep Coronavirus out of the United States.

Apple Watch could study stroke risk in a new study.
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Health Headlines - 2-26-20

AND THAT'S YOUR SPORTS IN 60PRESIDENT TRUMP IS TASKING VICEPRESIDENT MIKE PENCE... WITHLEADING ACORONAVIRUS RESPONSE TEAM.AT A NEWS BRIEFING THISEVENING... THE ADMINSITRATIONSAID... THE RISK TO AMERICANSIS LO... BUT THE C-D-C SAYSIT'S EXPECTING A RISE IN CASES.KARIN CAIFA HAS THE LATEST.PRESIDENT TRUMP -- MAKING A RAREAPPEARANCE IN THE WHITE HOUSEBRIEFING ROOM WEDNESDAY EVENING-- PUSHING BACK ON SKEPTICISMABOUT HIS ADMINISTRATION'SPREPAREDNESS TO HANDLE THECORONAVIRUS.PRESIDENT TRUMP: "BECAUSE OF ALLWE'VE DONE, THE RISK TO THEAMERICAN PEOPLE REMAINSVERY LOW."THE PRESIDENT WAS FLANKED BYMEMBERS OF THE WHITE HOUSECORONAVIRUS TASK FORCE -- ANDVICE PRESIDENT MIKE PENCE, WHOHE SAYS, WILL LEAD THEIREFFORTS.PRESIDENT TRUMP: "THEY AREBRILLIANT AND WE'RE DOING REALLYWELL AND MIKE IS GOING TO BE INCHARGE AND MIKE WILL REPORT BACKTO ME."THE C-D-C -- SAYING IT'S NOT AQUESTION OF "IF" CORONAVIRUSWILL SPREAD IN THE U-S -- IT'S AQUESTIONOF "WHEN.":36-:41ANNE SCHUCHAT, CENTERS FORDISEASE CONTROL: "WE DO EXPECTMORE CASES.

AND THIS IS A GOODTIME TOPREPARE."LARGE OUTBREAKS IN OTHER REGIONS-- LIKE ITALY AND IRAN -- HAVESPARKED CONCERNS ABOUT THEVIRUS' SPREAD..AND ITS IMPACT ON GLOBAL TRAVEL-- AND THE WORLD ECONOMY.SOME U-S CITIES AND LOCALGOVERNMENTS -- TAKING THEIR OWNPRECAUTIONS.NEW YORK CITY HAS AT LEAST 1,200HOSPITAL BEDS READY IN CASE OFAN OUTBREAK.LOS ANGELES MAYOR ERIC GARCETTISAYS PUBLIC AREAS AT L-A-X AREBEING DISINFECTED, EVERY HOUR.1:04-1:12MAYOR ERIC GARCETTI, LOSANGELES: "WE'RE MAKING SURE THATTHOSE POINTS OF ENTRY AND THOSEPLACES WHERE WE COULD SEESOMEBODY COME IN AND CREATE AVECTOR, ARE AS SECURE AS WE CANPOSSIBLY MAKE THEM."PRESIDENT TRUMP SAID THE U-S MAYADD TRAVEL RESTRICTIONS FROMOTHER IMPACTED COUNTRIES, BUTNOT RIGHT NOW.IN WASHINGTON, I'M KARIN CAIFA.THERE ARE MANY REASONS TO WEARAN APPLE WATCH... AND HERE'SANOTHER ONE...IT COULD SOON REDUCE YOUR RISKOF A STROKE.JOHNSON AND JOHNSON ISPARTNERING WITH APPLE IN A NEWSTUDY...TO SEE HOW EARLY DETECTION OFATRIAL FIBRILATION OF A-FIB...IMPACTS STROKE RISK INSENIORS.A-FIB IS THE MOST COMMON TYPE OFIRREGULAR HEART BEAT... ANDSTUDIESHAVE SHOWN APPLE WATCHES CANDETECT IT.THE TWO COMPANIES HOPE TO TRACK150- THOUSAND PEOPLE..

OVER THECOURSE O



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