Coronavirus severely impacting stock market

THE STOCK MARKET TOOK A MAJORHIT BECAUSE OF THE VIRUS...THE DOW SINKING NEARLY12-HUNDRED POINTS.13 ACTION NEWS FINANCIALANALYST STEVE BUDIN SAYS...DON'T PANIC YET.ANYBODY WHO HAS A 401 K PLANAND ALL OF THEIR FUNDS IN THESTOCK MARKET THEY PROBABLY SAWA 10 PERCENT DROP IN THE LASTWEEK ALONE.IN NUMBERS TERMS WE ARE AMOUNGTHE HIGHEST IN HISTORY....AS BADAS ITS BEEN IN THE PASTTHIS IS THE 6TH STRAIGHT DAYWE'VE SEEN A DIVE IN STOCKVALUE-IT'S ALSO THE WORST WEEK FORTRADING SINCE THE RECESSION IN2008.GOLDMAN SACHS AND MICROSOFT AREJOINING THE GROUP OF MAJORCOMPANIES WARNING ABOUT THEIMPACT OF THE VIRUS...BOTH ISSUING WARNINGS TODAYABOUT UPCOMING PROFITS.WE HAVE A LOT MORE INFORMATIONON WHAT YOU NEED TO KNOW ABOU
Coronavirus worries are causing major concerns for the economy. Fears that helped trigger the worst single-day point loss in Dow history Thursday. With so much uncertainty many people are looking for..
Credit: WPTV News | West Palm Beach Duration: 01:18Published