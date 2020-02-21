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Coronavirus severely impacting stock market

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:50s - Published < > Embed
Coronavirus severely impacting stock market

Coronavirus severely impacting stock market

For the fourth time this week, the stock market took a significant hit because of the coronavirus.
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Coronavirus severely impacting stock market

THE STOCK MARKET TOOK A MAJORHIT BECAUSE OF THE VIRUS...THE DOW SINKING NEARLY12-HUNDRED POINTS.13 ACTION NEWS FINANCIALANALYST STEVE BUDIN SAYS...DON'T PANIC YET.ANYBODY WHO HAS A 401 K PLANAND ALL OF THEIR FUNDS IN THESTOCK MARKET THEY PROBABLY SAWA 10 PERCENT DROP IN THE LASTWEEK ALONE.IN NUMBERS TERMS WE ARE AMOUNGTHE HIGHEST IN HISTORY....AS BADAS ITS BEEN IN THE PASTTHIS IS THE 6TH STRAIGHT DAYWE'VE SEEN A DIVE IN STOCKVALUE-IT'S ALSO THE WORST WEEK FORTRADING SINCE THE RECESSION IN2008.GOLDMAN SACHS AND MICROSOFT AREJOINING THE GROUP OF MAJORCOMPANIES WARNING ABOUT THEIMPACT OF THE VIRUS...BOTH ISSUING WARNINGS TODAYABOUT UPCOMING PROFITS.WE HAVE A LOT MORE INFORMATIONON WHAT YOU NEED TO KNOW ABOU



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Todd Quinones RT @KTNV: #Coronavirus is severely impacting the #DowJones this week. @TheBudinGroup says 401(k) plans could have seen a 10 percent drop. h… 47 minutes ago

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KTNV Action News #Coronavirus is severely impacting the #DowJones this week. @TheBudinGroup says 401(k) plans could have seen a 10 p… https://t.co/AYW7r2nboF 54 minutes ago


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