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600 new cases reported

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600 new cases reported

600 new cases reported

There were 600 new cases of the coronavirus reported overnight and the governor of California is concerned about the lack of testing kits.
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600 new cases reported

CALIFORNIA...OFFICIALS SAY A WOMANCONTRACTED THE VIRUS FROM ANUNKNOWN SOURCE.AND HER CASE IS BELIEVED TO BETHE FIRST SPREAD THROUGH HERCOMMUNITY.THE CALIFORNIA GOVERNOR ALSOCONCERNED -- EXPLAINING THESTATE IS RUNNING OUT OF KITS TOTEST FOR THE VIRUS.GOV NEWSOM: "WE HAVE JUST A FEWHUNDRED TESTING KITS IN THESTATE OF CALIFORNIA AND THAT'SSURVEILLANCE TESTING, AS WELLAS DIAGNOSTIC TESTING.IT'S SIMPLY INADEQUATE."DR.ERIC FROM HARVARD: "EVERYSINGLE DELAY IN TESTING MEANSPOTENTIALLY THE VIRUS COULD GOTO HUNDREDS OR THOUSANDS MOREPEOPLE."AND THIS MORNING -- DISTURBINGALLEGATIONS FROM AWHISTLEBLOWER.A COMPLAINT REPORTEDLY FILED --CLAIMING MORE THAN A DOZENWORKERS SENT TO RECEIVE THEFIRST AMERICANS EVACUATED FROMWUHAN, CHINA -- THE EPICENTEROF THE OUTBREAK -- DID NOT HAVEPROPER TRAINING OR PROTECTIVEGEAR.AND WHILE THERE'S BEEN PLENTY



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