Pueblito abre segundo restaurante

shares ShareTweetSavePostSend Pueblito abre segundo restaurante Telemundo... la poblacón hispana continua aposándole a la econoía de chico.el restaurante pueblito de durham abró una sucursal en chico, generando ás empleos en nuestra comunidad. Janette estrada con la informacón. Céntanos hace cánto abrieron? El restaurante empeó a funcionar hace dos semanas y se encuentra en la misma ubicacón donde quedaba el antiguo restaurante "ricardo's". Jeús y jessica plasencia comenzaron en el negocio de los restaurantes desde el 2011 cuando compraron su primer camón de tacos en durham. Luego abrieron su primer restaurante y ún conservan el mismo camón de tacos con el que este sueño culinario comenó. "saló esta oportunidad aqí en chico y pues la aprovechamos ojala y la gente siga respondiendo apoándonos y seguir otro buen tiempo". Seún jeús, chico es un mercado muy atractivo para ellos, especialmente porque ahora hay ás gente viviendo en la ciudad. El restaurante esá abierto de domingo a domingo desde las once de la mañana hasta las ocho de la noche. Este atento porque pueblito estaá inaugurando oficialmente. Todaía no tienen una fecha establecida. Regreso contigo





