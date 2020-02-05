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Coronavirus and your pets

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 02:22s - Published < > Embed
Coronavirus and your petsOne local vet shares tips on hoe you can protect your pets against Coronavirus
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Coronavirus and your pets

AD LIB WX CHATTONIGHT, CAN YOU CONTRACT THECORONAVIRUS FROM A PET AFTER ADOG IN CHINA WAS DIAGNOSED WITHTHE VIRUS.

FOX 4S LESLIEDELASBOUR SPOKE WITH A LOCALVETERINARIAN AND SHE SEPARATESTHE FACTS FROM THE FICTION.LL INTROTHATS RIGHT, CORONAVIRUS HASCAUSED AN INTERNATIONAL SCARE,AND MOST RECENTLY ONE DOG TESTEDPOSITIVE FOR THE DISEASE INCHINA LEAVING OWNERS TO WONDEIF THEIR DOGS OR PETS ARE ATRISK FOR CONTRACTING THE DISEASEHERE IN THE U.S.ONE LOCAL VETERINARIAN SAYS THEANSWER IS YES.

DOGS CAN GETCORONAVIRUS.

BUT THERE HAVE NOTBEEN ANY REPORTS OF PETS GETTINGTHE NEW STRING OF CORONAVIRUSCOPID NINETEEN.

SHE SAYSTHERE’S NO NEED TO PANIC, BUTYOU SHOULD STILL PROTECT YOURANIMALS AS YOU WOULD YOURSELF.<< sot



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