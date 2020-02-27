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H.S. District Boys Basketball Highlights 2/29/2020

Video Credit: KMTV Action 3 News - Duration: 02:32s - Published < > Embed
H.S. District Boys Basketball Highlights 2/29/2020Highlights from boys district basketball action on Saturday February 29, 2020.
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H.S. District Boys Basketball Highlights 2/29/2020

TOMORROW...ALL EYES TONIGHTON HUNTERSALLIS...THE FUTURE D-ONEPLAYER LEADINGMILLARD NORTHINTO POSTSEASONPLAY THISEVENING...THE MUSTANGSMEETING LINCOLNSOUTHWEST INTHE DISTRICTSEMIFINALS...THE FIVE-STARRECRUIT AND HISTEAM TWO WINSAWAY FROM ASTATE TOURNEYBID...======= 1ST QTR...JADEN JOHNSONTO SALLIS...SLAMSIT HOME!!MILLARD NORTH UPTHREE ...====== LATER1ST...MOREMUSTANGS...SAINT THOMASALLEY OOP TO MAXMURRELL!!MILLARD NORTH UPFIVE AND FIREDUP...========= STILL1ST...SALLIS TO JASONGREEN FOR THEDUNK!!

MUSTANGSUP 12-5...=== ONE MORE FORGOOD MEASURE...SALLIS ALLEY OOPTO TYLERSANDOVAL....MILLARD NORTHMOVING ON, 69-50...4TH RANKEDOMAHA WESTSIDEHOSTING OMAHANORTH...THE WARRIORSTRAILED THIS ONEAT HALF BUTWOULD WAKE UPIN THE 2ND...== 3RD QTR...CARL BROWNFROMDOWNTOWN...WESTSIDE WITHINONE...==== WARRIORSCHEERLEADERS ALITTLE CAMERASHY...====== LATER3RD...MOREWESTSIDE...CHANDLERMEEKS...NOTHING MEEKABOUT THIS 3...WARRIORS RALLYFOR THE 72-66WIN...7TH RANKEDCREIGHTON PREPHOSTING LINCOLNEAST...LET'S MAKE OURWAY TO THEBIRDCAGE...======= 2ND QTR...PREP'S SPENCERSCHOMERS TOLUKE JUNGERSFOR 3...JR.JAYS UP BIG...====== BEATINGTHE SPARTANSLIKE A DRUM...======== LATER2ND...HUSKER FOOTBALLOFFEREE A-JROLLINS 2....PREP ROLLS, 68-55...CLASS B DISTRICTFINALS....TICKETSTO STATE ON THELINE...TOP-RANKEDSKUTT CATHOLICHOSTINGAURORA...====== 1ST QTR...TYSON GORDONDRIVES IN FORTWO....SKYHAWKS UPFOUR EARLY ...======== THAT'SRIGHT, PUT THEPHONEAWAY...GOODGAME GOING ON...===== LATER1ST...MORE SKUTT...GORDON TOCHARLIEFLETCHER FOR 2...SKYHAWKS SOARTO STATE, 72-58...2ND RANKEDRONCALLI HOSTING10TH RANKEDBEATRICE...THE CRIMSONPRIDE TRYING TOMAKE IT BACK TOLINCOLN...======== 3RDQTR...RONCALLI'S JAKEORR TO MITCHHINES FOR 3...PUTS CRIMSONPRIDE UP 53-36...====== RONCALLISTUDENT SECTIONGOING INSANE ...====== LATER3RD...JACK DOTZLER 2OF HIS GAME-HIGH27...RONCALLI ROLLS,81-62 ....TO MAKE ITBACK TO STATE...JACK: I ASKEDCOACH BEFORE THEGAME, WHAT KINDOF GAME YOU NEEDME TO PLAY?

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Credit: WKTVPublished

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