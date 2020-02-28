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Frontier's Valdavia moves on to semifinals in the state wrestling championships

Video Credit: 23ABC News | Bakersfield - Duration: 01:25s - Published < > Embed
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Frontier's Valdavia moves on to semifinals in the state wrestling championships

WRESTLING CHAMPIONSHIPS TODAY.AFTER STARTING WITH MORE THAN 50KERN COUNTY QUALIFIERSYESTERDAY.AND WHILE WE FOCUSED ON SOME OFTHE BOYS.

.

.TODAY WEARE TAKING A LOOK AT OUR FEMALEWRESTLERS ONTHE BIG STAGE.STARTING IT OFF WITH A FRONTIERTITAN IN THE 106 WEIGHT CLASS..AND THE TOP WRESLER IN THATWEIGHT.JUNIOR ALYSSA VALDIVIA.COMPETING AGAINST GRETAGUSTAFSON IN THE QUARTERS.TITANS COACH BRETT CLARK.AFTER A NEAR FALL..

.VALDIVIAGUSTAFSON IN THE QUARTERS.AFTER A NEAR FALL..

.VALDIVIAFINISHES WITH THE PIN.MOVING ON TO THE SEMIS.IN 160 IS STOCKDALES EHIREMEOHENS.

.

.DESPITE ALL HEREFFORT SHE'D LOSE BY FALL.BUT STILL BE ABLE TO BATTLE FORAT LEAST A THIRD PLACE MEDAL.OUT OF THE NINE QUARTERFINALISTWE NOW HAVE ONLY TWOSEMIFINALISTS.

.

VALDIVIA ANDBAKERSFIELD'S JOSIAH HILL.VALDAVIA SPOKE ABOUT THISEXPERIENCE AFTER HER WIN INTHE QUARTERS.ALYSSA VALDAVIA: " .

.

.IS JUSTTO PLACETHIS YEAR."SHE'S GOT A SHOT TO DO MUCH MORETHAN THAT.23ABC NEWS WILL BE RIGHT BACK...




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