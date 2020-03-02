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Coronavirus cases in Florida

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Coronavirus cases in Florida

Coronavirus cases in Florida

Gov.

Ron DeSantis said Wednesday that another Florida resident has tested positive for coronavirus, but that patient is currently in isolation in Washington state.
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Coronavirus cases in Florida

CONTRACTED THE CORONA VIRUS.THAT NEWS TODAY FROM GOVERNORRON DESANTIS WHO MET WITHHEALTH OFFICIALS IN CENTRALFLORIDA.

W-P-T-V NEWSCHANNELFIVEWITH THAT.W-P-T-V NEWSCHANNEL FIVEDAVE BOHMAN JOINS US WITH NEWDETAILS...THE GOVERNOR SAYS THE LATESTFLORIDIAN WITH THE VIRUSRECENTLY VISITEDASIA&QUARANTINED THEMSELVES INWASHINGTON STATE WHEN GETTINGSICK, AND NEVER MADE IT HOMETO FLORIDA SINCE THEDIAGNOSIS.

GOVERNOR DESANTISWAS IN CENTRAL FLORIDA WHERETHOUSANDS OF WORLDWIDEVISITORS TO THEME PARKS MAKESTHE REGION ACUTELY CONCERNEDABOUT A POTENTIAL OUTBREAK.TODAY THE GOVERNOR SAID HEWANTS THE U-S KEEP UP HEALTHSCREENINGS ON INTERNATIONALTRAVELLERS.“ITHE ADMINISTATIONRESTRICTIONS OF TRAVEL FROMPLACES IN CHINA.

THEY ARESCREENING BEFORE AND AFTER INFLIGHTS FROM ITALY TO THEUNITED STATES.

I SUPPORT THATAND WOULD OBVIOUSLY SUPPORTFURTHER RESTRICTIONS THERE”IN THE MEANTIME, FLORIDAREMAINS IN A PUBLIC HEALTHEMERGENCY, AS THE STATEDEPARTMENT OF HEALTH NOW SAYSTHERE ARE ALMOST 250 PEOPLEWHO ARE UNDER PUBLIC HEALTHMONITORING.TODAY THE PALM BEACH COUNTYSCHOOL BOARD AND DISTRICTOFFICIALS CAME TOGET



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