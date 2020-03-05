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Crystal Apple award honors music teacher at Pacific Grove Middle School

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Crystal Apple award honors music teacher at Pacific Grove Middle SchoolDAN Green surprised a music teacher at Pacific Grove Middle School
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Crystal Apple award honors music teacher at Pacific Grove Middle School

AT KSBW -- ALONG WITHOUR PARTNERS ATPEBBLE BEACH COMPANY-- RECOGNIZEOUTSTANDING CENTRALCOAST TEACHERS.THIS MONTH... DANSURPRISED A MUSICTEACHER AT PACIFICGROVE MIDDLESCHOOL.##"ONE OF THE THINGSTHAT DRAWS KIDS TOTHIS SCHOOL IS OURMUSIC PROGRAM.

THEYARE SO VESTED IN WHATSHE DOES AS A TEACHERIN THIS SCHOOL.

IT'SREALLY A SCHOOLWITHIN A SCHOOL.

SHE ISABSOLUTELY SOPASSIONATE ABOUT HERKIDS.

I THINK SHE JUSTHAS SUCH A PASSION FORMUSIC, AND JUST KINDAOPENS HERSELF UP ANDJUST LETS IT FLOW OUT.AND THE KIDS JUST EATIT UP."HI, HOW ARE YOU?I'M WELL, HOW ARE YOI'M DAN, NICE TO MEEYOU.CAN I BORROW YOU FORA MINUTE?

CAEVERYBODY HAVE A SEATREAL QUICK?

HAVE ASEAT FOR ME!

WE ANDOUR PARTNERS APEBBLE BEACH COMPANYASK OUR VIEWERS TOTELL US ABOUT THE BESTTEACHERS ON THECENTRAL COAST.

THEONES THAT MOTIVATEKIDS, THE ONES THATINSTILL A LOVE OFLEARNING, THE ONESTHAT CHANGE LIVES FORKIDS EVERY DAY.

WE'VEGOTTEN QUITE A FEWREPORTS ON YOU....UH OYOU'RE ABLE TO COMEHERE AND LEARNSOMETHING THAT YOUWILL CARRY WITH YOUFOR THE REST OF YOURLIFE.

BECUASE OF THEHARDWORK OF MS.PRIEST, RIGHT HERE.SHE ALSO SPENDS ANINORDINATE AMOUNT OFTIME TRYING TO HELPYOU BE BETTER PEOPLE,AND BETTER STUDENTS.AND SO FOR THAT, WEAT KSBW AND OURPARTNERS AT PEBBLEBEACH COMPANY WOULDLIKE TO PRESENT TO YOUTHE KSBW CRYSTALAPPLE AWARD, FOR ALLTHAT YOU DO.##IF YOU KNOW ATEACHER WHO SHOULDRECEIVE THE CRYSTAAPPLE AWARD....GO TO OUR WEBSITEAND DOWNLOAD THENOMINATION FORM ANDTELL US WHY THEY ARESO REMARKABLE.YOU CAN FIND IT ATKSBW-DOT-COM UNDERTHE CRYSTAL APPLE TAB.##




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