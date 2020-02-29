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Delaware County Officials: No New Cases Of Coronavirus

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Delaware County Officials: No New Cases Of Coronavirus

Delaware County Officials: No New Cases Of Coronavirus

Delaware County declared a state of emergency on Saturday following the announcement of one presumed case of coronavirus.
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Delaware County Officials: No New Cases Of Coronavirus

HAS CANCELLED ITS GALA SCHEDULEDFOR TOMORROW DUE TO THECORONAVIRUS OUT OF WHAT THEY SAYIS AN ABUNDANCE OF CAUTION.MEANWHILE DELAWARE COUNTYOFFICIALS TOLD US TODAY NO NEWCASES OF CORONAVIRUS HAVE BEENREPORTED IN THE COUNTY.THIS MORNING, COUNCIL HELD ACONFERENCE CALL WITH ALL COUNTYDIRECTORS TO UPDATE THEM ANDDISCUSS A CONTINUITY OFGOVERNMENT PLAN SHOULD A LARGEROUTBREAK OCCUR.DIRECTORS WILL BE MEETING WITHEMERGENCY MANAGEMENT THIS WEEKTO BE TRAINED ON SOFTWARE TO



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