Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Latest information on the Coronavirus in Southwest Florida

Latest information on the Coronavirus in Southwest Florida

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:46s - Published < > Embed
Latest information on the Coronavirus in Southwest Florida

Latest information on the Coronavirus in Southwest Florida

This is the latest information on the Coronavirus in Southwest Florida and globally.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Latest information on the Coronavirus in Southwest Florida

HAVE MORE ON WHAT’S BEENSTANDING IN THE WAY, COMING UP."AD-LIB CHATTHIS MORNING WE WANT TO MAKE YOUHAVE THE LATEST INFORMATIONABOUT THE CORONAVIRUS.IN FLORIDA THERE ARE NOW MORETHAN A THOUSAND *CONFIRMECASES.LET’S GO COUNTY BY COUNTY.COLLIER HAS 33 CASES... LEECOUNTY HAS 26 CASES... AND THEREARE ONLY TWO CASES IN CHARLOTTECOUNTY.THERE’S ONE IN DESOTO COUNTY AWELL.STATEWIDE, THERE HAVE BEEN 13DEATHS.AROUND THE WORLD, THERE ARE NOWMORE THAN 341-THOUSAND CASES.THERE HAVE ALSO BEEN MORE THAN14 THOUSAND DEATHS... BUT IT’SIMPORTANT TO NOTE THAT MORE THAN98-THOUSAND PEOPLE HAVE GOTTENTHE VIRUS AND COMPLE




You Might Like


Tweets about this

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.