'It's getting worse': Italian man speaks out about coronavirus in his community

LOCKDOWN IN ITALY FOR MORETHAN 2 WEEKS.
NINE ON YOURSIDES VERONIKA VERNACHIOSHOWS US LIFE IN NORTHERNITALY THROUGH THE EYES OF AFAMILY.IT WAS MARCH 9TH& THE DAYLORENZO SCALA AND HIS FAMILYHEARD THEIR COUNTRY WAS GOINGINTO LOCKDOWN BECAUSE OF THECORONAVIRUS.
LORENZO: .ITSSTRANGE, ITS VERY STRANGE./(2) LORENZO LIVES WITH HISWIFE AND TWO KIDS IN VERONAITALY.
VERONA IS IN NORTHERNITALY BETWEEN VENICE ANDMILAN.
LORENZO: .NOBODY ISAROUND.
PLAYGROUNDS ARECLOSED.
PARKS ARE CLOSED.
YOUCAN NOT GO FOR A WALK, YOUCANT DO ANYTHING.
ITS LIKE AMILITARY SHUT DOWN.
ITS NOT AREAL MILITARY SHUT DOWN, ITSEEMS LIKE A MOVIE./ (15) THISIS VIDEO LORENZO TOOK ON THESTREET OF HIS COMMUNITY.
HESAYS PEOPLE ARE ONLY ALLOWEDOUTSIDE FOR ESSENTIAL ITEMS ..LIKE GROCERIES OR TO GO TO THEDOCTOR.
MILITARY AND POLICEARE BLOCKING THE STREETS.LORENZO: .ITS NOT A NORMALCOLD.
ITS NOT A NORMAL FLU./(5) THIS IS A PRE- TRIAGE TENTOUTSIDE ONE OF THE TWOHOSPITALS IN VERONA.
LORENZOSAYS IN VERONA 1069 PEOPLEARE INFECTED WITH THE CORONAVIRUS.
OUT OF THAT 11 HAVEDIED.
LORENZO: .DONT GO TOPARTIES, DONT GO TO BARS.STAY AWAY FROM PEOPLE.
I KNOWITS DIFFICULT OKAY BUTEVERYTHING STARTED LIKE THATHERE IN ITALY.
THEYUNDERESTIMATED THE PROBABLY.THEY DIDNT CARE AND NOW WEHAVE MORE DEATHS THAN INCHINA.