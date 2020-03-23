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'It's getting worse': Italian man speaks out about coronavirus in his community

Video Credit: KGUN, Tucson, AZ - Duration: 02:04s - Published < > Embed
'It's getting worse': Italian man speaks out about coronavirus in his community

'It's getting worse': Italian man speaks out about coronavirus in his community

More than 60 million people have been living under lock down in Italy for more than two weeks.

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'It's getting worse': Italian man speaks out about coronavirus in his community

LOCKDOWN IN ITALY FOR MORETHAN 2 WEEKS.

NINE ON YOURSIDES VERONIKA VERNACHIOSHOWS US LIFE IN NORTHERNITALY THROUGH THE EYES OF AFAMILY.IT WAS MARCH 9TH& THE DAYLORENZO SCALA AND HIS FAMILYHEARD THEIR COUNTRY WAS GOINGINTO LOCKDOWN BECAUSE OF THECORONAVIRUS.

LORENZO: .ITSSTRANGE, ITS VERY STRANGE./(2) LORENZO LIVES WITH HISWIFE AND TWO KIDS IN VERONAITALY.

VERONA IS IN NORTHERNITALY BETWEEN VENICE ANDMILAN.

LORENZO: .NOBODY ISAROUND.

PLAYGROUNDS ARECLOSED.

PARKS ARE CLOSED.

YOUCAN NOT GO FOR A WALK, YOUCANT DO ANYTHING.

ITS LIKE AMILITARY SHUT DOWN.

ITS NOT AREAL MILITARY SHUT DOWN, ITSEEMS LIKE A MOVIE./ (15) THISIS VIDEO LORENZO TOOK ON THESTREET OF HIS COMMUNITY.

HESAYS PEOPLE ARE ONLY ALLOWEDOUTSIDE FOR ESSENTIAL ITEMS ..LIKE GROCERIES OR TO GO TO THEDOCTOR.

MILITARY AND POLICEARE BLOCKING THE STREETS.LORENZO: .ITS NOT A NORMALCOLD.

ITS NOT A NORMAL FLU./(5) THIS IS A PRE- TRIAGE TENTOUTSIDE ONE OF THE TWOHOSPITALS IN VERONA.

LORENZOSAYS IN VERONA 1069 PEOPLEARE INFECTED WITH THE CORONAVIRUS.

OUT OF THAT 11 HAVEDIED.

LORENZO: .DONT GO TOPARTIES, DONT GO TO BARS.STAY AWAY FROM PEOPLE.

I KNOWITS DIFFICULT OKAY BUTEVERYTHING STARTED LIKE THATHERE IN ITALY.

THEYUNDERESTIMATED THE PROBABLY.THEY DIDNT CARE AND NOW WEHAVE MORE DEATHS THAN INCHINA.




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vvernachio

Veronika Vernachio Wondering what is happening in Italy right now with the #coronavirus? @kgun9 I spoke with one man living in Veron… https://t.co/SGrDtn55Vu 15 minutes ago

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